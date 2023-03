Doda martwi się o ojca. Przekazała przykre wieści na temat jego stanu zdrowia

Doda przeżywa trudny okres w swoim życiu. Najpierw została oszukana przez osoby z branży, a teraz jej ojciec trafił do szpitala. Co się stało z Pawłem Rabczewskim? Gwiazda zwierzyła się w mediach społecznościowych.

Doda martwi się o swojego ojca, Pawła Rabczewskiego. Fot. VIPHOTO/East News

Paweł Rabczewski już przed laty miał komplikacje zdrowotne. W 2019 roku pokonał nowotwór, a kilka miesięcy temu przeszedł operację

Doda znów przekazała niepokojące wieści o swoim ojcu. Mężczyzna trafił do szpitala. Przeszedł udar

Choć Doda na co dzień jest radosną i emanującą pozytywną energią osobą, to ostatnio musi się mierzyć z przeciwnościami losu. W mediach społecznościowych podzieliła się ze swoimi fanami kilkoma niezbyt wesołymi informacjami.

Co dzieje się z ojcem Dody?

Niedługo po tym, jak opowiedziała, że została ofiarą oszustwa, pojawiła się kolejna przykra wiadomość. Jej ojciec, Paweł Rabczewski nagle trafił do szpitala. Doda przyznała, że wówczas inne sprawy zeszły na dalszy plan.

– Ważniejsze są inne problemy. Ojciec w szpitalu. Trzeba się zająć poważnymi rzeczami – mówiła. Fanów artystki mocno zaniepokoiła ta sytuacja. Postanowili dopytać o stan zdrowia Pawła Rabczewskiego w serii Q&A na Instagramie.

Gwiazda podała, że jej ojciec miał udar. – Jest już w domu. (...) Mieliśmy dużo szczęścia – przyznała. Przy okazji kolejnych pytań i odpowiedzi Doda wspomniała, że "jest najszczęśliwszą osobą pod słońcem, że jej tata żyje". W innym slajdzie zwierzyła się, że boi się śmierci.

Przypomnijmy, że o problemach zdrowotnych w rodzinie Dody było głośno cztery lata temu. Wówczas piosenkarka zawiesiła karierę, tłumacząc decyzję faktem, że w jej rodzinie "pojawił się nowotwór".

Okazało się, że raka zdiagnozowano u jej ojca, który musiał przejść poważną operację. Na szczęście nie była to odmiana złośliwa. Kilka miesięcy później Rabczewska przekazała, że jest już lepiej.

– Na początku roku diagnoza była tragiczna. Teraz, po operacji, tata czuje się już dobrze, przytył siedem kilogramów. Wygląda zdrowo, znów się uśmiecha – mówiła w jednym z wywiadów.

Na początku 2022 roku na jej instagramowym koncie znów pojawiła się zaskakująca wiadomość. Doda w relacji ujawniła, że Rabczewski ma za sobą pobyt w szpitalu i poważną operację. Piosenkarka podziękowała personelowi za opiekę nad seniorem. "Podziękowania dla dr Przemysława Zębalskiego ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie za sprawnie przeprowadzoną operację u mojego taty oraz pielęgniarkom z oddziału chirurgii ogólnej za opiekę. Dziękuję wam" – napisała.

Jeśli chodzi o inne komplikacje w życiu Rabczewskiej, to ostatnio mówiła ona o oszustwie. "Nie wysyłajcie pomysłów na swoją trasę koncertową. Nawet te z grudnia, kiedy się z tobą pokłócą, zostaną wykorzystane dla innej artystki tylko w innym kolorze" – wyznała i pokazała kreacje. "Mam całą koncepcję przygotowaną już od dłuższego czasu. Sukcesywnie występuję w tych wszystkich strojach przy promocji płyty, więc nie wiem no... Teraz na kolejny występ miałam to przygotowane. Sama nie wiem, co mam teraz zrobić" – dodała szczerze zmartwiona Doda.