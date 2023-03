Na co się przygotować z wicepremierem Mentzenem? "Małżeństwa nierozerwalne"

Sławomir Mentzen ostatnio stał się polityczną gwiazdą, a że swoją działalność pokazuje głównie w internecie, to okazało się, że ma grono wiernych fanów wśród najmłodszych Polaków. Poza tym, że jest politykiem i TikTokerem, jest także autorem wielu kontrowersyjnych wypowiedzi oraz ustaw. W jednej z nich możemy przeczytać o "małżeństwach nierozerwalnych". Poza tym poseł wolnościowej partii popiera całkowity zakaz aborcji.

Mentzen z Konfederacji chce małżeństw nierozerwalnych. Jedna ze 100 ustaw Wojciech Olkusnik/East News

Sławomir Mentzen i ustawa o nierozerwalności małżeństw

Według sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych aż 34,24 proc. osób w wieku 18-39 popiera działania Sławomira Mentzena. To wzrost o blisko 3,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Dla Konfederacji nagły skok jego kariery (i to głównie tej internetowej, a więc docierającej do najmłodszych), to naprawdę świetna wiadomość. Konfederacja osiągnęła wynik 11 proc. Taki rezultat w wyborach dałby tej partii 49 mandatów.

36-letni polityk stworzył także projekt 100 ustaw, a wśród nich ustawę: "Wprowadzenie możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa". Takie małżeństwo miałoby być "silniejsze", a pieczę nad nim – nawet w kontekście prawa cywilnego – sprawowałby Kościół. Jak miałoby to działać?

"Projekt wprowadza możliwość złożenia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przed zawarciem małżeństwa nieodwołalnego oświadczenia o uzależnieniu możliwości rozwodu od zgody biskupa diecezjalnego" – czytamy w projekcie ustawy.

Oznacza to, że jeśli złożymy takie oświadczenie w urzędzie, to dopuszczalność rozwodu małżeństw (zawartych w Kościele Katolickim) w sądzie rodzinnym zależeć będzie od zgody biskupa diecezjalnego kierującego diecezją, na której terenie zawarto małżeństwo. Mentzen chce zatem przenieść kościelny koncept nierozerwalnego małżeństwa do prawa cywilnego. "W praktyce będzie to oznaczało, że u małżeństw objętych oświadczeniem nie będzie możliwy rozwód bez uprzedniego stwierdzenia nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym, gdyż tylko po takim wyroku kanonicznym biskup będzie miał w sumieniu prawo udzielić wymaganej zgody" – czytamy w dokumencie powstałym już 24 maja 2020 roku. Polityk uważa, że ogólną instytucją zajmującą się małżeństwami powinien być Kościół.

Sławomir Mentzen – przeciwnik LGBT, zwolennik zakazu aborcji

Co jeszcze warto wiedzieć o Sławomirze Mentzenie? Sławomir Mentezen jest jednym z sygnatariuszy Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Jej członkowie oddają w nim swoje życie prywatne i publiczne pod "realne panowanie" "Chrystusa Króla Polski i Matki Boskiej, Królowej Korony Polskiej". Poza tym opowiada się za całkowitym zakazem aborcji. Przypomnijmy, że w roku w 2019 r. Mentzen zaprezentował projekt ustawy, według którego zarówno osobie przerywającej własną ciążę, jak i lekarzom groziłoby nawet 10 lat więzienia.

Podkreślał, że jest przeciwnikiem małżeństw osób tej samej płci a na pytanie o to, czy gdyby jego dzieci okazały się homoseksualne, poddałby je terapii, odpowiedział jedynie, że nie zastanawia się nad seksualnością swoich dzieci.

Dał się także poznać jako polexitowiec – na antenie Radia Zet stwierdził, że UE jest blisko faszyzmu oraz że trudno nazwać ją inaczej niż "państwem totalitarnym". Mimo tego rośnie poparcie dla Mentzena w kręgach młodych, głównie chłopców, którzy stają się coraz bardziej konserwatywni – niebagatelny wpływ na to ma jego liczba obserwatorów na TikToku, czyli około 700 tys. osób.