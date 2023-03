M inęło sporo czasu, odkąd Agustin Egurrola przeszedł ze stacji TVN do Telewizji Polskiej. Jak przyznaje juror "You Can Dance – Nowa Generacja", to była trudna decyzja. Niedawno choreograf gościł w podkaście Michała Figurskiego pt. "Niezły Pacjent". W trakcie rozmowy prowadzący próbował podpytać go o pracę w TVN i o plotki krążące na temat stacji. Egurrola wyraził się dość jasno.





Figurski podpuszczał Egurrolę ws. pracy w TVN. Choreograf postawił sprawę jasno

Kamil Frątczak

