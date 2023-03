Jerzy Kryszak u Wojewódzkiego. Wymownie podsumował Agatę Dudę

Jerzy Kryszak to weteran polskiego kabaretu, który w swoich skeczach zawsze chętnie podejmował tematy polityczne. Kabareciarz przyjął zaproszenie Kuby Wojewódzkiego do jego autorskiego show na antenie TVN. Podczas rozmowy padły wymowne słowa pod adresem pierwszej damy.

Jerzy Kryszak u Wojewódzkiego. Kabareciarz wyśmiał Agatę Dudę Fot. YouTube.com / @tvnpl; Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Jerzy Kryszak był jednym ze współtwórców słynnego "Polskiego ZOO", czyli programu dosadnie komentującego bieżące wydarzenia w latach 90.

Kabareciarz był gościem Kuby Wojewódzkiego w ostatnim odcinku, który wyemitowano 28 marca

Rozmowa zeszła na pierwszą damę. Artysta zadrwił z Agaty Dudy

Liczne polityczne aluzje są już niemal znakiem rozpoznawczym występów Jerzego Kryszaka, który podczas swojej 30-letniej kariery często pozwala sobie na mówienie wprost tego, co sądzi na tematy polityczno-społeczne.

Nie jest żadną tajemnicą, że znany komik nie jest entuzjastą prawicy. Nieraz utarł nosa prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby w minionym roku podczas show w Sopocie nawiązał do afery z "klubem milionerów".

W Wirtualnej Polsce ujawniono 66 osób, posiadających koneksje z obecnym rządem, które zasiadły w spółkach Skarbu Państwa. Na konta tych osób spłynęły pokaźne, milionowe kwoty.

Kryszak zaatakował PiS i Jarosława Kaczyńskiego. – Tu była zapowiedź jako "Klub mistrzów", ale to jakieś głupie żarty. Mi to imponuje klub milionerów. Mamy w tej chwili 66 z klubu PiS. Każdy z kijem golfowym w domu. Tylko mówię: nie uczcie Jarosława, bo jak wpadnie w dołek, to nie wyjdzie – zadrwił z polityka.

– Jeżeli tam jest ich 66, a mamy sierpień, to do końca roku będzie ich 100! A może nawet 101 jak dalmatyńczyki. Polska się bogaci swoimi przedstawicielami: im ludzie są bogatsi, tym Polska bogatsza, tak? Więc brawa dla naszej partii – dodał.

Niedawno Kryszak gościł w podcaście Onetu "WojewódzkiKędzierski", a niedługo po tym także u Wojewódzkiego w programie.

Wprawdzie z wykształcenia jest aktorem, ale już dawno zrezygnował z wyuczonego zawodu. Z powodzeniem realizuje się na scenie kabaretowej. Kiedyś często można było go oglądać w Telewizji Polskiej, gdzie rozśmieszał telewidzów monologami politycznymi. Obrywało się po równo politykom różnych opcji.

Od kilku lat Kryszak nie jest gościem mile widzianym w programach TVP czy organizowanych przez nią wydarzeniach. – Nie, mój telefon został wymazany chyba już – powiedział u Wojewódzkiego.

Podczas rozmowy panowie nie stopowali się w ocenianiu rzeczywistości w Polsce. Kryszak wprost nazwał współczesną politykę "narodowym centrum rozboju". Dziennikarz dopytał go, dlaczego nigdy nie podjął się wyzwania sparodiowania żony Andrzeja Dudy.

Wojewódzki podkreślił, że przecież wcześniej naśladował głosy choćby Lecha Wałęsy czy Tadeusza Mazowieckiego. Kabareciarz szybko odpowiedział, uderzając w czuły punkt Agaty Dudy. Stwierdził, że wystarczy wyjść na scenę i zachować milczenie. – Wychodzisz, nic nie mówisz i wtedy jest Agata Duda – wyśmiał pierwszą damę.

Od początku pierwszej kadencji Agata Kornhauser-Duda nie zabiera głosu w wielu najbardziej nurtujących i dotykających Polaków i Polki sprawach. Wielu rodaków oraz ludzi kultury i sztuki zwracało uwagę na jej "milczącą postawę".

W 2021 roku Krzysztof Skiba stwierdził ostro, że Agata Duda "nigdy samodzielna nie była i nie będzie". "Trafiła się jej w życiu fucha stulecia. Przypadek sprawił, że mąż, człowiek bez kręgosłupa, o mentalności gimnazjalisty i aparycji Jasia Fasoli, został prezydentem, a ona Pierwszą Damą" – ocenił artysta.