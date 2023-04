Totalny odlot rosyjskiej propagandy ws. Polski. Powołali się na... reportaż TVP

Rosyjska propaganda nie zaprzestaje oskarżać Polski o zapędy imperialistyczne. Tym razem w programie dziennikarza wykorzystano fragment reportażu TVP dotyczący propozycji podziału Ukrainy z 2014 roku i przedstawiono go jako nowy materiał. Na tej podstawie przedstawiono cały rzekomy plan podziału Ukrainy przez polskie władze.

Rosyjskie media twierdzą, że Polska chce zająć Ukrainę. "Podstępny plan". Fot. screen TVP Info

Rosyjska propaganda twierdzi, że Polska ma "podstępny plan" odzyskania swoich ziem wschodnim kosztem terytorium Ukrainy

Próbując udowodnić swoją tezę powołali się na kadr z reportażu TVP ilustrujący rosyjską propozycję rozbioru tego państwa

Rosyjskie media: Polska chce dokonać rozbioru Ukrainy

Rosyjscy propagandziści chcą przedstawiać Polskę jako państwo, które stanowi zagrożenie dla swoich sąsiadów w związku z rzekomą chęcią odzyskania przez polskie władze terenów wschodnich.

W rosyjskich mediach m.in. na profilu na Telegramie belvpo.com pojawił się materiał, w którym po raz kolejny przedstawiono tę teorię, tym razem powołując się na reportaż TVP, który ma ją potwierdzić. Jednak audycja, na którą powołują się "dziennikarze" to stary materiał dotyczący rosyjskiej propozycji rozbioru Ukrainy.

Przypomnijmy, że w 2014 roku pojawiła się informacja, że do polskiego MSZ wpłynęło pismo od rosyjskiego polityka Władimira Żyrinowskiego, który proponował Polakom podział terytorium naszego wschodniego sąsiada. W materiale TVP poinformowano o tym wydarzeniu, pokazując oczywiście tę propozycję jako absurdalną.

Nie przeszkodziło to jednak rosyjskim propagandystą na wykorzystanie screena przedstawiającego mapę z tego reportażu oraz przedstawienie "strategii" jaką mają mieć rządzący naszym krajem. "Proponuje się zażądać referendum w sprawie przyłączenia do Polski pięciu zachodnich regionów "niezależnej" Ukrainy – stwierdzono w materiale.

Celem Warszawy jest ich zdaniem osłabienie Ukrainy i przejęcie jej zachodnich ziem. W ramach ''podstępnego planu'' polski rząd przekazuje Ukraińcom broń, by potem wprowadzić swoje wojsko na wyczerpane wojną tereny.

Rosyjska wersja mapy Polski

Dodajmy, że nie jest to jedyna akcja propagandowa, którą wymyślono niedawno w Rosji. W jednym z rosyjskich serwisów informacyjnych miała miejsce kuriozalna "prognoza pogody", zaprezentowana – na pierwszy rzut oka – przez Telewizję Polską. Na ekranie można było zauważyć prezenterkę pogody, a w tle mapę części Europy. Problem w tym, że granice Polski znacznie różnią się od tych rzeczywistych.

Na rosyjskiej wersji mapy do polskiego terytorium należy też zachodnia część Ukrainy, w skład której wchodzi między innymi Lwów, a granica rozciąga się niemalże aż do Kijowa. Możemy zauważyć także, że "polskie tereny" to między innymi obwód lwowski, tarnopolski, wołyński, czerniowiecki, rówieński czy żytomierski.

Jakby tego było mało, w tle możemy zauważyć podrobione logo Telewizji Polskiej. Jest to niewątpliwie kolejny ruch rosyjskiej propagandy, która ma na celu szerzenie dezinformacji o rzekomej ekspansji Polski, która miałaby chcieć zagarnąć tereny Ukrainy. Niestety media rosyjskie nie postarały się dostatecznie, chociażby z powodu... braku polskich znaków w nazwach państw i miast, gdzie możemy zauważyć, chociażby napisy takie jak "Bialorus" czy "Lwow".