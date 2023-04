Przerażające chwile w samolocie tanich linii. Po starcie z Bukaresztu na pokładzie pojawił się dym

Pasażerowie samolotu tanich linii lotniczych przeżyli chwile grozy, gdy tuż po starcie z lotniska w Bukareszcie na pokładzie maszyny pojawił się dym. Do zdarzenia doszło, kiedy maszyna była już na wysokości około 10 tys. metrów nad ziemią.

W samolocie linii Ryanair lecącym z Bukaresztu do Londynu pojawił się dym (WIDEO). Fot. Twitter.com

Po starcie samolotu Boeing 737 należącego do linii lotniczych Ryanair z Bukaresztu do Londynu w kabinie głównej pojawił się dym. Pasażerowie zdołali nagrać dramatyczną sytuację. Wielu ludzi zaczęło panikować.

Lot do londyńskiego Stansted od początku natrafiał na problemy.

Na początku 2023 roku do równie traumatycznej sytuacji doszło w Stansted, gdzie pasażerowie utknęli w korytarzu. Samolot Ryainair wystartował bez nich.

Dym w samolocie Ryanair po starcie z Bukaresztu

Do awarii doszło we wtorek rano w samolocie należącym do linii lotniczych Ryanair tuż po starcie z lotniska Bukareszt-Otopeni. W kabinie głównej, w której znajdowało się 169 pasażerów, pojawił się gęsty dym. W internecie można znaleźć nagrania z tego zdarzenia.

Boeing 737 zawrócił do portu lotniczego, z którego wystartował. Pasażerom nic się na szczęście nie stało.

Warto wspomnieć, że lot z Bukaresztu do londyńskiego Stansted już wcześniej natrafił na pewne komplikacje. Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów, pierwsza maszyna okazała się niezdatna do lotu, dlatego załoga szybko musiała znaleźć inny samolot.

Ostatecznie samolot Ryanair wystartował około godziny 10:57 (czasu lokalnego). Dym zaczął wypełniać kabinę, gdy maszyna osiągnęła wysokość prawie 10 tys. metrów nad ziemią.

"To było niezwykle traumatyczne przeżycie. Gdy tylko wystartowaliśmy, wszystko było wypełnione demem. Nawet nie mogliśmy zobaczyć dwóch rzędów przed sobą. (...) Nie widzieliśmy nawet masek tlenowych, które powinny w takiej sytuacji spaść. Wpadłem w prawdziwą panikę" – tłumaczył w mediach społecznościowych pasażer lotu, Cosmin Malureanu.

Inni pasażerowie skarżyli się na to, że załoga samolotu nie potrafiła zapanować nad sytuacją i uspokoić ludzi.

Rzeczniczka Ryanair oznajmiła w rozmowie z MailOnline, że powodem pojawienia się dymu w samolocie była awaria techniczna, do której przyczyniło się najprawdopodobniej wchłanianiem płynu chłodzącego przez klimatyzację.

Pasażerowie uwięzieni na lotnisku

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, na początku stycznia bieżącego roku na lotnisku London-Stansted doszło do niewiarygodnej sytuacji. Pasażerowie utknęli w wąskim korytarzu, a samolot linii Ryanair, którym mieli podróżować, odleciał bez nich.

– Sprawdzono nasze bilety i paszporty, a następnie poprowadzono nas schodami ruchomymi do kolejki, do której dołączyłam w korytarzu będącym w kształcie litery L. Do planowego odlotu samolotu mieliśmy jeszcze pół godziny. (...) Drzwi z przodu korytarza były zamknięte, czekaliśmy, aż się otworzą, spodziewając się, że stamtąd zostaniemy zabrani prosto do samolotu. Tak się jednak nie stało – mówiła w rozmowie z mylondon.news Devina Raval.

Ludzie uwięzieni w korytarzu wpadli w panikę. Okazało się, że nie mieli także możliwości powrotu do bramek, ponieważ drzwi były zamknięte.

W ramach przeprosin Ryanair zarezerwował pasażerom miejsca w kolejnym locie i pobyt w hotelu. Wiele osób spóźniło się jednak na swoje spotkania i rezerwacje. Rzecznik Ryanaira tłumaczył skandaliczną sytuację ludzkim błędem.

