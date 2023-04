Tego w "Wiadomościach" TVP dawno nie było. Nie powstrzymali się nawet w rocznicę śmierci papieża

redakcja naTemat

N iedzielne wydanie specjalne "Wiadomości" TVP poświęcono Janowi Pawłowi II. Wskazywano m.in., że "Polacy nie uwierzyli w kłamstwa o papieżu" i wyliczano, że materiał TVN24 na jego temat "powstał przy użyciu esbeckich metod". Ani razu nie odniesiono się do tego, co właściwie zarzuca się papieżowi. Prowadząca program Danuta Holecka wygłosiła za to: "Święty Jan Paweł II jest i na zawsze pozostanie świętym".