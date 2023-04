Nie wszystko można poświęcić. Tych produktów nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka

Czekoladowy zajączek, alkohol, zabawki, rodzinne pamiątki... Są rzeczy, które nigdy nie powinny znaleźć się w wielkanocnym koszyku. Oto niektóre z nich.

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów sięga początków VIII wieku. W Polsce zaczęto go praktykować nieco później, bo dopiero w XIV wieku. Początkowo święcono wszystko, co miało się znaleźć w Niedzielę Wielkanocną na świątecznym stole.

Z czasem liczbę produktów ograniczono, żeby księża nie musieli chodzić po domach i mogli święcić żywność w kościołach. Tak narodziła się tradycja chodzenia w Wielką Sobotę do kościoła z wiklinowym koszyczkiem, czyli tzw. święconką.

Do przystrojonego odświętnie koszyczka zgodnie z tradycją wkłada się jajka, wędlinę, baranka, sól, pisanki, czyli pomalowane na kolorowo jajka oraz białą serwetę, która przykrywa całość.

Są jednak produkty, które nigdy nie powinny znaleźć się w wielkanocnym koszyczku - niektóre nie są powiązane z religią chrześcijańską i są świeckim zwyczajem, innych po prostu nie wypada zabierać na msze.

Zajączek nie jest chrześcijańskim symbolem

Czekoladowy zajączek jest uważany za symbol Wielkanocy, a samego zajączka często można zauważyć na wielkanocnych kartkach okolicznościowych lub świątecznych stroikach. Niejedna osoba chowa czekoladowe zajączki w ogródku, by szukały ich dzieci.

W rzeczywistości zajączek z czekolady wcale nie jest chrześcijańskim symbolem. Duchowni uważają go za symbol świecki. Co więcej, wizerunek zajączka może być związany z pogańskim kultem płodności. Symbolem chrześcijańskim jest baranek.

Ostrożnie z toksycznym bukszpanem

Bukszpan to przepiękna roślina ozdobna wykorzystywania do dekorowania święconek. Niewiele osób jednak wie, że bukszpan jest silnie trujący, ponieważ zawiera szkodliwe alkaloidy. Co ważne, toksyczne działanie mają wszystkie części rośliny.

Z tego powodu należy zachować ostrożność w ozdabianiu koszyczka bukszpanem, a w niektórych przypadkach najlepiej z tego zrezygnować, ponieważ przypadkowe połknięcie liści lub owoców rośliny może spowodować silne zatrucie.

Alkohol w święconce to pomyłka

Chociaż Polacy lubią spożywać przy świątecznym stole alkohol, to nie należy święcić trunków. O ile skromny toast może być uroczystym akcentem podczas zakończenia Wielkiego Postu, to wniesienie do kościoła "małpeczki" nie ma nic wspólnego z wielkanocną tradycją.

Maskotki, pamiątki, małe kotki i inne absurdy...

Duchowni zastrzegają, że do koszyczka wielkanocnego nie można wkładać wszystkiego, co jest dla danej osoby ważne i jej zdaniem powinno zostać poświęcone. Takich sytuacji podobno jest wiele.

Znana jest historia kobiety, która przyniosła w święconce do kościoła małego kotka albo dzieci, które wkładamy do święconki swoje zabawki, a także osób starszych, które święciły pamiątki po zmarłych partnerach.

Co powinno znaleźć się w święconce? Lista produktów i ich symbolika:

wędlina - symbolizuje zdrowie, płodność i pieniądze;

sól - oznacza prostotę życia, chroni przed zepsuciem;

pieprz -symbol gorzkich ziół;

jajko - jest znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią;

baranek - symbol pokory, łagodności i Zmartwychwstałego Chrystusa;

ciasta - znak doskonałości, cierpliwości i umiejętności.

