Pisarek o swoim małżeństwie. Zdradziła, czy planują powiększyć rodzinę

Karolina Pisarek w ubiegłym roku została żoną Rogera Salli. Modelka w najnowszym wywiadzie opowiedziała o życiu po ślubie. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości. Wspomniała także o macierzyństwie i planach powiększenia rodziny.

Pisarek o małżeństwie z Rogerem Sallą. Wspomniała także o dziecku Fot. instagram.com / @karolina_pisarek

Karolina Pisarek swoją popularność zdobyła dzięki modowemu show telewizji TVN

Uczestniczka programu "Top Model" w ubiegłym roku stanęła na ślubnym kobiercu z Rogerem Sallą

W najnowszym wywiadzie zdradziła kuluary swojego małżeństwa i plany na najbliższą przyszłość

Karolina Pisarek była uczestniczką 5. edycji programu "Top Model". Chociaż sam udział w programie przyniósł jej szeroką rozpoznawalność, jej determinacja i walka doprowadziły ją do ścisłego finału. Obecnie modelka aktywnie działa w social mediach, a także często można ją zobaczyć w rozmaitych kampaniach reklamowych znanych marek.

Pisarek o małżeństwie z Rogerem Sallą. Wspomniała także o dziecku

Celebrytka w ubiegłym roku stanęła na ślubnym kobiercu u boku Rogera Salli. 10 czerwca zakochani będą świętowali swoją pierwszą rocznicę. Jak pisaliśmy w naTemat, ceremonia odbyła się w plenerze. Jednak to nie przeszkodziło, by całość utrzymać w stylu glamour. Jak się okazało, ślub odbył się w obrządku protestanckim, o czym świadczył towarzyszący parze pastor.

Zakochani bardzo często pojawiają się razem na branżowych imprezach, w trakcie których chętnie pozują do zdjęć. W trakcie najnowszego wywiadu Karolina Pisarek opowiedziała o kulisach życia po ślubie. Jej słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

"Do szczęścia nie brakuje mi niczego, bo mam wszystko. Niektórych to będzie kuło w oczy, ale taka jest prawda. Jestem najszczęśliwszą żoną na świecie. Małżeństwo zmieniło to, że po prostu czujemy się bardzo swobodnie w swoim towarzystwie. Jest naprawdę super" – podsumowała związek z Rogerem Sallą Pisarek w rozmowie z Plejadą.

W trakcie wywiadu modelka przyznała, że chociaż ona sama nie myśli jeszcze o dziecku, to jej mąż chciałby już zostać ojcem. "Jeszcze nie planujemy dziecka. Roger już mi mówi co nieco, natomiast ja chcę się jeszcze skupić na pracy" – przyznała.

Co ze stanem zdrowia Pisarek?

W 2022 roku Karolina Pisarek miała mocno napięty grafik. Najpierw udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", a potem w "Tańcu z gwiazdami". To po próbach na parkiecie źle się poczuła. Szpital, ciągłe badania, a później leki i możliwa operacja – to kosztowało modelkę dużo stresu i nerwów. Obecnie jest pod stałą opieką lekarzy.

Obecnie jest pod stałą opieką lekarzy. Jak pisaliśmy w naTemat, w lutym w swojej relacji na Instagramie Pisarek cała we łzach mówiła, co usłyszała od specjalistów. "Dobre wieści! Moja torbiel jest o połowę mniejsza niż poprzednio! Popłakuje sobie z tych całych emocji... Nie powiem, stresowałam się. Dzisiejsze wyniki oznaczają, że w najbliższym czasie nie muszę mieć operacji" – przekazała.

Po chwili dodała, że w najbliższym czasie nie będzie musiała mieć operacji, na co wskazują jej wyniki. Szczególny podziękowania skierowała pod adresem swojego lekarza! "Dziękuję za troskę i że pomogliście mi wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebowałam" – podsumowała.