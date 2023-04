Gościnny występ gwiazd w serialu "The Mandalorian". Lizzo towarzyszył znany aktor

Trzeci sezon "The Mandalorian" trwa w najlepsze i choć opinie na jego temat są bardzo podzielone, nie można zarzucić mu braku niespodzianek. W ostatnim odcinku widzowie mogli zobaczyć na ekranie piosenkarkę Lizzo i uwielbianego przez tłumy aktora ze "Szkoły rocka".

Lizzo i Jack Black zagrali w serialu "The Mandalorian". Kogo? Fot. kadr z serialu "The Mandalorian"

W ostatnim odcinku serialu "The Mandalorian" z uniwersum "Star Wars" wystąpili gościnnie Lizzo i Jack Black.

Piosenkarka i aktor wcielili się w postaci rządzące planetą Plazir-15 - w Księżną oraz kapitana Bombardiera.

W 2023 roku na Disney+ ma zadebiutować produkcja o Ahsoce Tano.

Lizzo i Jack Black w serialu "The Mandalorian"

Din Djarin (Pedro Pascal) wrócił w trzecim sezonie, by wraz z Grogu, którego fani "Gwiezdnych wojen" i nie tylko ochrzcili mianem "Baby Yody", znaleźć sposób na powrót do bycia pełnoprawnym Mandalorianinem. Po tym, jak we wcześniejszej odsłonie zdjął hełm, aby ratować swojego małego podopiecznego przed niebezpieczeństwem, stracił szacunek swojego klanu. Pomoc w odzyskaniu dobrego imienia oferuje mu walcząca w wojnach klonów Bo-Katan (Kateee Sackhoff).

W 6. odcinku zatytułowanym "Broń do wynajęcia", który miał swoją premierę 5 kwietnia na platformie Disney+, Din i Bo-Katan lecą na planetę Plazir-15, gdzie zostają zaproszeni na audiencję u rządzących - Księżnej (w tej roli Lizzo) i jej ukochanego brodacza, kapitana Bombardiera (w niego wcielił się Jack Black). Para próbuje przywrócić porządek na planecie po rozpadzie imperium, jednak część droidów staje się im nieposłuszna.

Gościnny występ piosenkarki i hollywoodzkiego gwiazdora znanego m.in. z filmów "Szkoła rocka" i "Jumanji: Przygoda w dżungli" pozytywnie zaskoczył większość miłośników "Star Warsów", aczkolwiek niektórzy uważają, że odcinek z celebrytami był zbyt dziecinny i zwyczajnie niepotrzebny.

Przypomnijmy, że akcja "The Mandalorian" dzieje się 5 lat po wydarzeniach z filmu "Powrotu Jedi", a ponad dwie dekady przed wydarzeniami z "Gwiezdnych Wojen: część VII – Przebudzenie Mocy". Fabuła serialu toczy się więc w okresie między finałem Oryginalnej Trylogii (1977-1983) a początkiem Trylogii Sequeli (2015-2019).

Odcinki produkcji reżyserowali dotychczas przez dwa ostatnie sezony Taika Waititi ("Thor: Miłość i grom"), Bryce Dallas Howard ("Jurassic World"), Deborah Chow oraz Rick Famuyiwa. Reżyserami ośmioodcinkowego 3. sezonu są Rick Famuyiwa (odcinki 1, 7, 8), Rachel Morrison (odcinek 2), Lee Isaac Chung (odcinek 3), Carl Weathers (odcinek 4), Peter Ramsey (odcinek 5) oraz Bryce Dallas Howard (odcinek 6).

Na ekranie Pedro Pascalowi towarzyszą mu Carl Weathers ("Rocky"), Amy Sedaris ("BoJack Horseman), Emily Swallow ("Poniedziałki na chirurgii") i Giancarlo Esposito ("Breaking Bad").

Najpewniej w 2023 roku do oferty Disney+ trafi serial "Ahsoka" poświęcony dawnej padawance Anakina Skywalkera, Ahsoce Tano ("Rosario Dawson"). Dużą rolę w tym tytule ma odegrać żona Ewana McGregora, czyli Mary Elizabeth Winstead ("Scott Pilgrim kontra świat"). Możliwe, że twórcy obsadzili ją w roli Twi'leczka Hery z serialu animowanego "Rebelianci".

