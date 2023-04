"Gladiator" to najważniejszy film w karierze Russella Crowe'a. Kultowy film Ridleya Scotta dał mu Oscara i wrzucił go do pierwszej ligi Hollywood. Niedawno zapowiedziano sequel, w którym Crowe nie wystąpi, gdyż akcja dzieje się po wydarzenia z "jedynki". Aktor szczerze powiedział, co o tym myśli.





Russell Crowe szczerze o "Gladiatorze 2". "Jestem trochę zazdrosny"

Ola Gersz

