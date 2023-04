Tragiczny widok w parku w Gnieźnie. Martwy łabędź miał w brzuchu 3 kg chleba

Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że w jednym z parków znaleziono chorego łabędzia. Po przewiezieniu do weterynarza okazało się, że ptak miał w żołądku 3 kg niestrawionego chleba. Zwierzę zmarło.

Łabędzia nakarmionego chlebem nie udało się uratować fot. Fundacje Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie

W Gnieźnie znaleziono chorego łabędzia

Zwierzę miało w brzuchu 3 kg chleba

Samicy nie udało się uratować

We wtorek rano Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie opisała na swoim Facebooku historię łabędzia, który zginął przez ludzką bezmyślność. "Chleb dla łabędzi to śmierć" – czytamy we wpisie.

Zwierzę z oznakami choroby zaobserwowano w gnieźnieńskich łazienkach. Po przewiezieniu do lekarza weterynarii okazało się, że ptak miał w żołądku 3 kg chleba i był poważnie odwodniony – wystąpiły u niego zaburzenia pracy nerek.

Działacze po raz kolejny przypomnieli, że spożywanie przez ptaki pieczywa może wywołać u nich chorobę zwaną kwasicą – jej typowe objawy to nadmierne nagrodzenie kwasów, odwodnienie, łamliwość kości, osłabienie i silna biegunka.

"Chleb zawiera także sól, a ta zaburza gospodarkę wodną organizmu, co może prowadzić do śmierci. Tak jak miało to miejsce wczoraj, na gnieźnieńskich Łazienkach" – dodano w dramatycznym wpisie.

Co więcej, karmienie ptaków chlebem może powodować u nich zespół anielskiego skrzydła –chorobę polegającą na osłabieniu kości i wywinięciu skrzydeł do zewnątrz, co uniemożliwia ptakom latanie.

Ptak trafił do weterynarza, ale nie udało się go uratować. Wolontariusze podkreślili, że była to samica, która niedawno zniosła jaja. Obecnie wysiaduje je jej partner, ponieważ łabędzie są gatunkiem monogamicznym.

"Przez ludzką bezmyślność ta samica nie wróci do gniazda. Przez brak wyobraźni tegoroczny lęg nie przetrwa. Nie przy jednym rodzicu. Bo jeśli ma do wyboru: walczyć o lęg czy walczyć o swoje życie – wybierze w końcu to drugie" – czytamy.

Fundacja w swoim wpisie przypomniała, że w sezonie wiosennym ptaki nie potrzebują dokarmiania, ponieważ same są w stanie zdobyć pokarm. "Ludzie jednak je rozleniwiają. I oduczają instynktownego poszukiwania jedzenia. W imię czego?" – napisano.

"Czy nie można inaczej? Nie można wspierać tych pięknych ptaków, nie ingerując w ich życie? Żegnaj ptaku. Przykro nam, że ucierpiałeś Ty, a teraz ucierpi Twoja rodzina" – tymi słowami kończy się dramatyczny wpis fundacji.

Co oprócz pieczywa szkodzi łabędziom?

Przypomnijmy, że pieczywo nie jest jedynym rodzajem żywności, który zagraża łabędziom. Ptaków oprócz tego nie wolno karmić chipsami, ciasteczkami, przetworzonym jedzeniem. Prawda jest taka, że lepiej, by przez chwilę były głodne, niż się truły.

Lista produktów, które szkodzą łabędziom:

chleb i bułki;

słodkie bułki;

ciastka;

chipsy;

przyprawione jedzenie;

mięso;

ryby;

karma dla kotów i psów;

nadpsute jedzenie.

Podawanie łabędziom tych produktów to ogromny błąd, który może doprowadzić je do zatrucia i śmierci. Łabędzie są tak samo podatne na biegunkę i odwodnienie, jak ludzie. Z tym że one nie mogą iść do apteki i poprosić o leki…

Więcej na temat prawidłowego żywienia łabędzi można przeczytać w naszym poradniku.

Czytaj także: https://natemat.pl/442618,czym-dokarmiac-labedzie-zeby-im-nie-zaszkodzic-poradnik