Nimfy kleszcza atakują. Są małe jak ziarenka maku, a mogą wywołać boreliozę

Wiosną wiele gatunków budzi się do życia. Jednym z nich są kleszcze, a dokładniej ich nimfy, które roznoszą boreliozę. Swoim wyglądem przypominają ziarenko maku. Jak je rozpoznać i czym grozi ukąszenie?

Nimfę kleszcza trudno zauważyć. Jest bardzo niebezpieczna fot. 123rf.com

Czym są nimfy kleszcza?

Nimfy kleszcza to niedorosłe osobniki kleszcza. Mierzą zaledwie półtora milimetra, mimo to są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą wywołać te same choroby, co dorosłe postacie kleszcza: u ludzi boreliozę, zapalenie opon mózgowych, anaplazmozę granulocytarną, u zwierząt porażenie pokleszczowe i babeszjozę.

Jak wyglądają nimfy kleszcza?

Nimfy kleszcza mierzą około półtora milimetra. Mają ciemnobrązowy lub czarny kolor. Na swoich ośmiu nogach potrafią pokonać dystans nawet kilkudziesięciu metrów. Na skórze trudno je zauważyć, ponieważ przypominają drobne znamiona. Po wysyceniu się krwią rosną trzykrotnie.

Jak rozpoznać ukąszenie nimfy kleszcza?

Nimfy kleszczy, podobnie jak kleszcze, chwytają swojego żywiciela za fałd skóry, który rozcinają i wbijają w niego fragment swojego ciała. Najczęściej żerują na trawach i łąkach. Tak jak kleszcze zazwyczaj gryzą w okolicy stawów łokciowych, palców, kostek, stóp i pachwin.

Na skórze ukąszenia nimfy kleszcza wyglądają jak drobne pieprzyki lub ziarenko maku. W miejscu ugryzienia może pojawić się stan zapalny oraz zaczerwienie. Po wysyceniu się krwią nimfa może urosnąć trzykrotnie i zacząć przypominać mały strupek w kształcie łezki. Pajęczaka należy usunąć natychmiast.

Jakimi chorobami może zarazić nimfa kleszcza?

Nimfy kleszczy mogą zarażać tymi samymi chorobami co dorosłe kleszcze. Po ukąszeniu przez nimfę ryzyko zarażenia się niebezpiecznymi chorobami (najczęściej boreliozą) rośnie z czasem. Na kleszczowe zapalenie mózgu można zachorować już dwie godziny od ukłucia.

Choroby przenoszone przez nimfy kleszcza:

kleszczowe zapalenie mózgu ,

borelioza,

mykoplazmoza,

tularemia,

gorączka Q,

gorączka plamista Gór Skalistych,

dur powrotny,

babeszjoza,

ehrlichioza.

Jeśli po ukąszeniu przez nimfę kleszcza pojawił się rumień lub inne objawy chorób odkleszczowych, np. gorączka, sztywność karku, silny ból głowy, nudności i wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jak usunąć nimfę kleszcza?

Nimfę kleszcza, tak samo jak dorosłego osobnika, należy usuwać w całości. Najprościej chwycić nimfę pęsetą tuż za główką, a przed odwłokiem i wykonać prosty ruch. Po wyjęciu nimfy należy zdezynfekować ręce i miejsce ugryzienia.

Jak zapobiegać ugryzieniom nimfy kleszcza?

Przed ukąszeniami nimfy kleszcza można chronić się na kilka sposób. Pierwszym jest zakrywanie na spacerach jak największej powierzchni ciała. Drugi polega na stosowaniu środków przeciwkleszczowych zawierających DEET (N,N-dietylo-m-toluamid). Trzeci na unikaniu chodzenia po trawie i łąkach.

W przypadku zwierząt dobrym pomysłem jest stosowanie kropel antykleszczowych, obroży i tabletek. Pamiętajmy, że czworonogi trzeba chronić przed kleszczami przez cały rok, ponieważ kleszcze mogą wywołać u nich śmiertelnie niebezpieczną chorobę zwaną babeszjozą.

