Opozda już nie ukrywa twarzy syna. "A co z postanowieniem o chronieniu prywatności"

Joanna Opozda opublikowała zdjęcie Vincenta. W kadrze widać twarz chłopca. Choć nie brakowało miłych komentarzy o tym, że syn jest bardzo podobny do swojej mamy, to pojawił się też taki, który nie był pochlebny. Internautka wytknęła aktorce, że nie utrzymuje już postanowienia o chronieniu prywatności dziecka.

Joanna Opozda opublikowała zdjęcie syna. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Joanna Opozda po narodzinach Vincenta przez długi czas nie pokazywała jego twarzy. Zmieniło się to dopiero na przestrzeni ostatnich miesięcy

W nowym poście wrzuciła zdjęcie syna, na którym też możemy zobaczyć go w pełnej okazałości. To kadr ze spaceru po zoo

Pod wpisem internautka zapytała, dlaczego aktorka nie dotrzymała obietnicy o chronieniu prywatności chłopca. "A co z postanowieniem?" – zwróciła się obserwatorka w komentarzu

Joanna Opozda nie ukrywa, że syna Vincenta Królikowskiego wychowuje sama. Aktorka postępami w rozwoju chłopca chętnie chwali się w social mediach. Pod koniec lutego "Vini" skończył roczek. Wówczas jego mama pokazała kadry z przyjęcia urodzinowego i momentu, gdy stawia jedne z pierwszych kroków. Mogliśmy też zobaczyć skrawek jego twarzy.

Opozda pokazuje twarz syna. Internautka wytknęła jej, że już nie chroni jego prywatności

Choć celebrytka wcześniej skrzętnie ukrywała całe oblicze synka, to teraz coraz częściej pokazuje go już w pełnej okazałości. Tak było i tym razem, gdy wybrała się z Vincentem do zoo.

Postanowiła skorzystać z pięknej wiosennej pogody i niedzielne popołudnie spędziła z najbliższą rodziną wśród zwierząt. Aktorka relacjonowała te chwile także na Instagramie. Potem dodała też oddzielny post ze zdjęciem z małym synkiem. Chłopiec obrócił się w stronę obiektywu, więc możemy dokładnie zobaczyć jego twarz.

Pod publikacją pojawiła się masa komentarzy, w których fani zwracali uwagę na podobieństwo Vincenta do mamy. Niektórzy pisali nawet, że to "skóra zdjęta z Asi". "Vincent to czysta mamusia. Jak dobrze, że mały jest aż tak bardzo do ciebie podobny" – czytamy.

Byli też tacy, którzy zwrócili uwagę Opoździe, że zmieniło się jej postępowanie od jakiegoś czasu i już nie ukrywa twarzy dziecka. "A co z waszym postanowieniem chronienia prywatności Vincenta?" - zapytała dociekliwa internautka, jak na razie młoda mama nie odpowiedziała na ten uszczypliwy komentarz.

Afera o zdjęcia Vincenta w sieci

Jak wiadomo, rodzice Vincenta: Antek i Joanna nadal są na wojennej ścieżce. Swego czasu dla Królikowskiego kwestią sporną była nawet obecność ich syna w social mediach aktorki.

– Od początku uzgodnili, że będą dbali o prywatność syna. I jeśli wrzucają do sieci zdjęcia z nim, to zasłaniają mu buźkę. I robią tak. Ale Instagram Asi i tak pełny jest zdjęć z Vincentem, które są reklamowymi postami różnych produktów. Antkowi nie podoba się, że ona wykorzystuje do tego dziecko – przekazała kilka miesięcy temu osoba z otoczenia byłej pary w rozmowie z "Super Expressem".

Tabloid podawał wówczas, że gwiazdor zdecydował się zadbać o prywatność syna sądownie. Jego prawnik miał przygotować dla Opozdy "wezwanie do zaprzestania angażowania dziecka do kampanii reklamowych zamieszczanych na jej profilu".

"Zdaniem adwokata aktora, takie działania powinny być uzgadniane z ojcem, więc posty Joanny naruszają prawa Antka do wykonywania władzy rodzicielskiej, a w szczególności do podejmowania decyzji w tak istotnej sprawie, jak wizerunek niemowlęcia. Królikowski stara się też o sądowne uzgodnienie widzeń, bo – jak twierdzi – Joanna wciąż mu je utrudnia" - mogliśmy przeczytać na łamach gazety.