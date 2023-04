Weterynarze alarmują o "natarciu babeszjozy". Czym jest ta choroba i jak ją rozpoznać?

Kleszcze obudziły się do życia i zarażają czworonogi babeszjozą. Weterynarze apelują o stosowanie profilaktyki przeciwkleszczowej i uważne obserwowanie swoich zwierząt. – Babeszjoza to pogromca psów – ostrzegają. Jak rozpoznać chorobę?

Babeszjoza to śmiertelnie niebezpieczna choroba, za którą odpowiadają kleszcze fot. 123rf.com

Za wcześnie na kleszcze? Nic bardziej mylnego. "Dzisiaj podczas spaceru zdjęłam z siebie i swojej rodziny 15 kleszczy, które tylko czaiły się jak by tu się dostać" – napisała na swoim Facebooku lek. wet. Anna Konik z Zielonej Góry. Weterynarz przypomniała, że w zeszłym tygodniu miała już dwa przypadki babeszjozy. "Babeszjoza w natarciu" – podsumowała.

Podobnego zdania są lekarze z Przychodni Weterynaryjnej CLINICVET z Białegostoku. "Coraz częściej mamy pacjentów, którzy zgłaszają się do nas z objawami po ugryzieniu kleszczy" – napisali na swoim FB. "Babeszjoza pogromcą psów" – przestrzegają opiekunów. Co to za choroba? Jakie są jej objawy? Jak zabezpieczyć przed nią psa? Wyjaśniamy.

Babeszjoza u psów – co to za choroba?

Babeszjoza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Babesia. W Polsce chorobe przenosi kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus), którego najłatwiej spotkać we wschodniej części kraju.

Zarażenie psa babeszjozą następuje podczas żerowania na jego skórze kleszcza z rodziny Ixodidae lub nimfy kleszcza, czyli jego niedojrzałej formy. Żywiący się krwią kleszcz wprowadza do rany ślinę, w której obecne są pierwotniaki Babesia.

Im dłużej kleszcz jest wbity w ciało żywiciela, tym większe ryzyko zakażenia. Co ważne, nieleczona babeszjoza jest chorobą śmiertelną. Jedynie szybka reakcja opiekuna może uratować zwierzę.

Objawy babeszjozy u psów

Babeszjoza może mieć łagodny, umiarkowany lub ciężki przebieg. Nasilenie objawów zależy od gatunku pierwotniaka (w Polsce występuje jeden z najbardziej niebezpiecznych) oraz układu odpornościowego zwierzęcia.

Większość przypadków babeszjozy w Polsce ma przebieg ciężki. Objawy babeszjozy u psów pojawiają się nagle i szybko postępują. Z tego powodu tak wielkie znaczenie ma wczesne dostrzeżenie objawów i zasięgnięcie konsultacji u weterynarza.

Objawy babeszjozy u psów:

apatia;

osłabienie;

brak apetytu;

wymioty;

biegunka;

krew w kale;

ciemny mocz;

duszności;

dyszenie;

żółte dziąsła;

gorączka.

Objawy powinny być szczególnie niepokojące, jeżeli nastąpiły po wyjęciu kleszcza. Nie muszą występować wszystkie jednocześnie, ale każdy z nich jest wskazaniem do pilnej wizyty u lekarza weterynarii.

Pamiętajmy, że w przebiegu babeszjozy u psów może dojść do uszkodzenia wątroby, nerek, trzustki oraz innych tkanek i organów. Choroba może doprowadzić do zespołu uogólnionej reakcji zapalnej oraz niewydolności wielonarządowej i śmierci zwierzęcia.

Diagnostyka i leczenie babeszjozy psów

Do postawienia psu diagnozy babeszjozy potrzebny jest dokładny wywiad, obserwacja objawów oraz badania krwi. Zakażenie pierwotniakami Babesia powoduje spadek liczby płytek krwi, erytrocytów i hemoglobiny, co widać w badaniu morfologicznym.

Leczenie babeszjozy u psów polega na podawaniu zwierzęciu leków przeciwko pierwotniakom – zazwyczaj mają one formę kroplówek, które muszą być podawane pod nadzorem weterynarza w jego gabinecie.

Powikłania babeszjozy u psów mogą pojawić się po wielu tygodniach od momentu uzyskania poprawy. Z tego powodu stan psa należy monitorować co najmniej przez dwa miesiące od chwili wyleczenia. Można podawać mu też witaminy i specjalną karmę.

Zabezpieczenie psa przed kleszczami

Według weterynarzy najwięcej zachorowań na babeszjozę następuje wczesną wiosną i późną jesienią, gdy opiekunowie zwierząt rezygnują z profilaktyki antykleszczowej, ponieważ są przekonani, że już/jeszcze kleszczy nie ma.

Przypomnijmy, że takie myślenie to błąd, a psy trzeba chronić przed kleszczami przez cały rok. Można w tym celu stosować tabletki na kleszcze, obroże, krople i spraye, które można kupić w sklepach zoologicznych albo u weterynarza.

Czytaj także: https://natemat.pl/305337,obroza-krople-czy-tabletki-jak-ochronic-psa-przed-kleszczami