Podobno spotyka się z Jenner, randkował już z córkami Deppa i Madonny. Oto byłe dziewczyny Chalameta

Kylie Jenner i Timothée Chalamet są parą? Sami zainteresowani na razie milczą, ale właśnie potwierdziła to osoba z otoczenia influencerki. W oczekiwaniu na pierwsze oficjalne zdjęcie (domniemanej) pary przypomnijmy, z kim wcześniej spotykał się nominowany do Oscara aktor, za którym szaleją kobiety. Na liście jego byłych partnerek są same znane nazwiska.

Z kim w przeszłości spotykał się Timothée Chalamet? To same znane nazwiska Fot. Christopher Victorio/imageSPACE/Shutterstock // Matt Baron/BEI/Shutterstock // Matt Baron/Shutterstock

25-letnia Kylie Jenner pochodzi z wpływowego klanu Kardashianów, ale sławę i pieniądze zawdzięcza nie tylko matce Kris, siostrom: Kim, Khloé, Kourtney, Kendall oraz ich rodzinnym reality shows "Z kamerą u Kardashianów" czy "The Kardashians", ale także własnej działalności. Gdy miała 18 lat, założyła bowiem swoją firmę Kylie Cosmetics, która przynosi Jenner kolejne miliony. Krocie zarabia też jako influencerka, bo na Instagramie obserwuje ją 387 milionów ludzi.

27-letni Timothée Chalamet to z kolei najbardziej rozchwytywane obecnie nazwisko w Hollywood. Zasłynął rolą w filmie "Tamte dni, tamte noce", za którą był nominowany do Oscara. Ma też na koncie takie tytuły, jak "Diuna", "Małe kobietki" czy "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun", w przygotowaniu nie tylko druga część "Diuny", ale również "Wonka", gdzie zagra tytułową rolę. Dzisiaj to nie tylko gwiazdor kina, ale również ikona mody. Nic więc dziwnego, że plotki o ich domniemanym związku rozgrzały internet do czerwoności, o czym pisaliśmy w naTemat. Mimo że Kylie Jenner i Timothée Chalamet wydają się pochodzić z zupełnie innych światów, to spekulacje jednak nie cichną, a wręcz zdają się... potwierdzać (co załamało fanki aktora). Zwłaszcza, że Jenner, mama dwójki dzieci Stormi i Aire'a, podobno rozstała się z raperem Travisem Scottem (z którym była od 2017 r.) na początku tego roku.

Paparazzi mieli przyłapać parę na randce (ci, świadomi ich obecności, nie opuścili jednak samochodu), a informator "Entertainment Tonight", osoba z otoczenia Kylie Jenner, potwierdził, że gwiazdy się spotykają.

"W tym momencie traktują to na luzie. To nic poważnego, ale Kylie lubi spędzać czas z Timothée i patrzeć, dokąd to zmierza. To dla niej naprawdę świetna zabawa, ponieważ czuje się zupełnie inaczej niż w poprzednich związkach. To nowe i ekscytujące dla Kylie, a ona świetnie się bawi" – cytuje portal źródło.

Informator wyjaśnił również, dlaczego – pomimo spekulacji – para nie pojawiła się razem na trwającym obecnie festiwalu Coachella. "Kylie zdecydowała, że nie chce upubliczniać sprawy z Timothée w zeszły weekend na Coachelli. Chciała po prostu odpocząć i zabawić się z przyjaciółmi" – mówił. Podkreślił również, że Timothée od dawna przyjaźni się z Kendall, starszą siostrą Kylie, co może wyjaśniać jak para się poznała.

Z kim spotykał się Timothée Chalamet? Byłe dziewczyny gwiazdora "Diuny"

Na fali doniesień o związku Timothée i Kylie, przypomnijmy z kim w ubiegłych latach spotykał się aktor, który nie narzeka na brak zainteresowania ze strony kobiet, ale chroni swoją prywatność i rzadko mówi o swoim życiu uczuciowym publicznie. Oto byłe dziewczyny Timothée Chalameta. Przynajmniej te, o których wiemy.

Lily-Rose Depp

Kiedy? Październik 2018 – kwiecień 2020, kwiecień 2021

Chalamet i Lily-Rose Depp, córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis, poznali się w lipcu 2018 roku na planie filmu Netfliksa "Król". We wrześniu i październiku media zaczęły plotkować o ich relacji, kiedy zrobiono im zdjęcia, gdy całowali się w Nowym Jorku. Z kolei we wrześniu 2019 roku sfotografowano ich pocałunki na pokładzie jachtu na Capri we Włoszech podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji.

W październiku 2020 roku Chalamet powiedział "GQ" jak zareagował na głośne zdjęcia. – Tej nocy poszedłem spać, myśląc, że był to jeden z najlepszych dni w moim życiu. Przez cały dzień byłem na tej łodzi z kimś, kogo naprawdę kochałem, i zamykając oczy, myślałem, że było to bezdyskusyjnie wspaniałe. A potem budzisz się, widzisz te wszystkie zdjęcia i czujesz wstyd. Wyglądałem jak totalny frajer. Cały blady. A potem ludzie mówili, że to PR-owy chwyt. PR-owy chwyt?! Myślicie, że chciałbym tak wyglądać przed wami wszystkimi?! – mówił.

W kwietniu 2020 roku aktor powiedział brytyjskiemu Vogue'owi, że jest "singlem". Jednak rok później, w kwietniu 2021 roku, pojawiły się plotki, że para wróciła do siebie po tym, jak została sfotografowana razem w Nowym Jorku. – Oboje są bardzo szczęśliwi. Ich związek układa się naprawdę dobrze – ​​powiedział wówczas informator In Touch i dodał, że "krótkie rozstanie Chalameta i Deppa wyszło im na korzyść". Jednak wkrótce potem aktorzy znowu zerwali.

Eiza González

Kiedy? Czerwiec 2020

Eiza González to meksykańska aktorka i piosenkarka, znana m.in. z "Baby Driver". Plotki o niej i Chalamecie pojawiły się w czerwcu 2020 roku, gdy sfotografowano ich całujących się nad basenem w Cabo w Meksyku, gdzie spędzali pięciodniowy urlop.

Informator powiedział wówczas E! News, że aktorzy polecieli do Cabo prywatnym samolotem i "nie mogli oderwać od siebie rąk". Chalamet i starsza od niego o 6 lat González zostali również sfotografowani w Los Angeles po powrocie z Meksyku. Jednak na tym ich związek się zakończył. W październiku 2020 r. źródło E! News potwierdziło, że para nie spotyka się już od dłuższego czasu.

Lourdes Leon

Kiedy? 2013 rok

Chalamet i Lourdes Leon, córka Madonny, spotykali się w 2013 roku, kiedy oboje mieli po 17 lat i byli uczniami artystycznego liceum w Nowym Jorku, LaGuardia High School. W rozmowie z Andym Cohenem na SiriusXM, wyjawił, że spotkał Cohena w 2013 roku, gdy był na wspólnej imprezie z "Lolą" i Madonną. Nie chciał jednak wyjawić, kiedy dokładnie para się spotykała.

To właśnie w 2013 roku wybuchły plotki o ich związku. – Randkowanie to luźne określenie, ale tak, są nastolatkami będącymi nastolatkami, więc myślę, że można to tak nazwać. Wcale nie trwa to od bardzo dawna – powiedziało wówczas źródło w "Us Weekly". W wywiadzie dla "Vanity Fair" w 2021 roku Leon nazwała z kolei Chalameta swoim "pierwszym chłopakiem". – Bardzo go szanuję, byliśmy uroczą parą. Mój pierwszy chłopak… czy coś – powiedziała.