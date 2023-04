Kiedy Szwecja wejdzie do NATO? W Sztokholmie wskazali konkretną perspektywę

Szef szwedzkiego MSZ Tobias Billström przekazał, że jest nadzieja, że jego kraj może przystąpić do NATO przed lipcowym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Taką datę wskazują też Amerykanie, w tym sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

Szwecja już latem może dołączyć do NATO. Fot. Fredrik Sandberg/TT/Associated Press/East News

Finlandia i Szwecja to dwa kraje, które po wybuchu wojny w Ukrainie złożyły wniosek o przyjęcie do NATO

Helsinki są już oficjalnie członkiem Sojuszu, a Sztokholm nie może doczekać się zgody Turcji i Węgier

Jednak szwedzkie władze podały możliwy termin, kiedy ten kraj może dołączyć do NATO

Szef szwedzkiego MSZ Tobias Billström odbył spotkanie ze swoim serbskim odpowiednikiem Ivicą Daciciem w Belgradzie. Tam Billström powiedział, że Szwecja "będzie dostawcą bezpieczeństwa dla Sojuszu" i jasne jest, że" jest w nim mile widziana".

Szwecja już latem może być członkiem NATO

– Mamy wielką nadzieję na włączenie Szwecji do NATO na szczycie w Wilnie – przekazał szwedzki minister. Na drodze do NATO Szwecji stoi jednak przede wszystkim Ankara. Tureckie władze uważają, że Sztokholm prowadzi zbyt prokurdyjską politykę. Na razie wniosku nie zaakceptowały też Węgry.

Również w środę sekretarz obrony USA Lloyd Austin, który był tego dnia w Szwecji, powiedział, że ważne jest, aby Turcja podjęła decyzję o zezwoleniu Szwecji na przystąpienie do NATO "prędzej niż później" i że"jest przekonany", że stanie się to przed szczytem sojuszu w lipcu.

– Będziemy ciężko pracować, aby zrobić to przed szczytem w Wilnie – powiedział Austin, cytowany przez agencję AP. Z kolei szwedzki minister obrony Pål Jonson mówił, że ma nadzieję, że Szwecja uzyska przyjęcie do lata. Podziękował także Austinowi za militarne wsparcie Ameryki "w okresie przejściowym do NATO", które, jak powiedział, uspokoiło Szwecję.

Szczyt NATO w Wilnie będzie już po wyborach w Turcji

Szczyt NATO zaplanowano na Litwie na początku lipca. Odbędzie się zatem już po majowych wyborach w Turcji, które niekoniecznie muszą przynieść sukces rządzącemu krajem od 20 lat Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi z nardowej i konserwatywnej Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. Lider centrolewicowej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) Kemal Kilicdaroglu ma bowiem szansę, aby odsunąć go od władzy.

Warto dodać, że Stany Zjednoczone zgodziły się w poniedziałek sprzedać Turcji oprogramowanie za 259 milionów dolarów. To ma pomóc zmodernizować turecką flotę amerykańskich myśliwców F-16. Turcja nadal chce też kupić 40 nowych F-16 od USA. Tutaj jednak jest pewien problem – sprzedaży sprzeciwiają się niektórzy członkowie Kongresu, którzy chcą poczekać, aż Turcja zatwierdzi członkostwo Szwecji w NATO.

Szwecja wnioskowała o przyjęcie do Sojuszu raz z Finlandią. Helsinki 4 kwietnia dołączyły oficjalnie do NATO. – Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla nas bardzo istotne. To dla nas historyczny dzień – powiedział wówczas podczas konferencji prasowej prezydent Finlandii Sauli Niinistö.

Finlandia na początku kwietnia dołączyła do NATO

Sauli Niinistö podkreślił również, że "czekamy na pełną ratyfikację członkostwa Szwecji w NATO". – Z fińskiego punktu widzenia, członkostwo Szwecji jest bardzo ważne – wskazał prezydent Finlandii.

Radość z przyjęcia Finlandii do NATO wyraziła także premierka tego kraju. "Dla Finlandii rozpoczyna się nowa era członkostwa w NATO. Jestem dumna z Finlandii i Finów. Jako naród działaliśmy zgodnie w tym historycznym procesie. Naszym sojusznikom dziękujemy za zaufanie. Razem jesteśmy jeszcze silniejsi" – napisała na Twitterze Sanna Marin.

Jest ona nadal premierką mimo przegranych wyborów, gdyż jej gabinet pełnie rolę "rządu technicznego" aż do wyłonienia rządzącej koalicji.