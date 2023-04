I ga Świątek wróciła do gry – i to w doskonałym stylu! Polka z łatwością pokonała Chinkę Qinwen Zheng, awansując tym samym do trzeciej rundy turnieju WTA na kortach ziemnych w Stuttgarcie.





Iga Świątek powróciła w wielkim stylu. Rywalka nie miała szans

redakcja naTemat

