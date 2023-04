Partnerstwo Samsung oraz TOILETPAPER. Rezultatem współpracy jest ikoniczny design linii Bespoke

Firma Samsung razem z kreatywnym partnerem TOILETPAPER stworzyli nowe, limitowane edycje paneli Bespoke, które zachęcają do odważnego wyrażania siebie i personalizacji przestrzeni kuchennej.

Fot. materiały prasowe / Samsung

Samsung ogłosił współpracę z TOILETPAPER, studiem kreatywnym, którego założycielami są artysta Maurizio Cattelan oraz fotograf Pierpaolo Ferrari. Partnerstwo pozwala wykorzystać unikalny i przełomowy styl artystyczny studia TOILETPAPER w limitowanej edycji paneli do lodówek Samsung Bespoke.

Najważniejszym elementem filozofii Samsung Bespoke jest zmiana w myśleniu o projektowaniu urządzeń AGD w kierunku personalizacji i wyrażania siebie również poprzez sprzęty domowe. Pod wieloma względami TOILETPAPER i Samsung mają podobną wizję twórczą, która zachęca do eksperymentowania z designem. W przypadku Bespoke ma to odzwierciedlenie w personalizacji urządzeń podczas gdy TOILETPAPER specjalizuje się w niekonwencjonalnych, awangardowych stylach artystycznych, które same w sobie są „statementem”.

„W Samsung nieustannie badamy ewolucję naszego języka projektowania, aby zapewnić naszym użytkownikom świeże, nowe sposoby wyrażania siebie poprzez nasze produkty” — powiedział Ik Soo Choi, Executive Vice President and Head of Sales and Marketing Team of Digital Appliances Business at Samsung Electronics. „Jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem najnowszych niestandardowych projektów do produktów Bespoke jednocześnie nadając urządzeniom domowym kolorową i żartobliwą estetykę TOILETPAPER”.

” Współpraca z firmą Samsung nad nową limitowaną edycją projektów Bespoke TOILETPAPER była dla nas niesamowitą okazją do rzucenia sobie kolejnego wyzwania” – powiedział Maurizio Cattelan, współzałożyciel TOILETPAPER. „Dzięki naszym wspólnym wysiłkom byliśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie, gdzie mogą być wyświetlane obrazy, i pozwolić ludziom dostrzec niezwykłość nawet w pozornie zwykłych rzeczach”.

Cztery nowe projekty paneli Bespoke, które Samsung wprowadza we współpracy z TOILETPAPER, to „Desert Lady”, „Lipsticks”, „Magic Mirror” i „Rose with Eyes”. Wzory „Lipsticks” i „Rose with Eyes” będą dostępne w modelach Bespoke natomiast wzory „Magic Mirror” i „Dessert Lady” będą dostępne w modelach lodówek 1-drzwiowych i 4-drzwiowych. Te limitowane edycje wzorów paneli lodówek TOILETPAPER będą dostępne w sprzedaży na rynkach światowych od pierwszej połowy roku.

Na targach Fuorisalone 2023 wymienione cztery projekty paneli lodówek wykonane na zamówienie będzie można zobaczyć stoisku Samsung w Art Point Superstudio Più Via Tortona w Mediolanie w godzinach od 11:00 do 21:00. 18 – 22 kwietnia i od 11:00 do 18:00 23 kwietnia.

Nowe projekty są prezentowane również podczas Milan Design Week w TOILETPAPER Home, przy Via Giuseppe Balzaretti, 4, oraz w TOILETPAPER Apartment, znajdującym się tuż obok. Od 18 do 23 kwietnia w godzinach od 11:00 do 19:00 odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi produktami Samsunga i projektami stworzonymi wspólnie z TOILETPAPER na ekranach TOILETPAPER Home. Goście zatrzymujący się w TOILETPAPER Apartment, nowo otwartym obiekcie hotelarskim, będą mogli również zobaczyć jeden z nowych projektów paneli lodówek Bespoke, który pozostanie nawet po zakończeniu Fuorisalone.