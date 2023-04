Wstaję rano i słyszę śpiew... Dlaczego wiosną ptaki śpiewają tak głośno?

Wiosną codziennie budzi mnie śpiew ptaków, które jesienią i zimą milczały. Śpiewają tak głośno, że zagłuszają jeżdżące obok samochody. Jak to możliwe? Oto wyjaśnienie powodu, dlaczego wiosną ptaki śpiewają tak głośno.

Śpiew ptaków to nieodłączny element wiosny fot. 123rf.com

Śpiew ptaków zwiastuje wiosnę

Śpiew wiosną jest najlepszy – im wcześniej, tym lepiej. Podczas wiosennych poranków wilgotność powietrza jest niska, jest dość chłodno, a wiatr najczęściej nie wieje. Wszystko to stwarza ptakom doskonałe warunki do śpiewu.

Kolejnym powodem wiosennych serenad jest chęć zwabienia samicy i spłodzenia potomstwa. To dlatego wiosną śpiewają głównie samce oznajmiający samicom, że dojrzeli, mają własne gniazdo i chcą założyć rodzinę.

Pieśni godowe są w stanie wytworzyć nawet 110 decybeli – tyle samo, co dźwięk głośnego klaksonu. Mogą one trwać nawet kilka minut. Im bardziej udziwnione, tym lepsze. Tak robią, chociażby wrony siwe – wszystko po to, by zwabić atrakcyjną partnerkę.

Samce śpiewają też, aby oznajmić potencjalnym konkurentom, że ich rewir jest zajęty. Do tej grupy należy kos, drozd czy rudzik – ptaki te wybierają miejsca z najlepszą akustyką, a ich terytoria są naprawdę duże.

Piosenki odstraszające brzmią inaczej niż godowe. Te pierwsze są wysokie, długie i głośne, a drugie gardłowe, głośne i krótkie. W przerwie między kolejnymi "zwrotkami" samiec nasłuchuje, czy odpowiada mu inny samiec, z którym będzie musiał stoczyć walkę.

Cieszmy się śpiewem ptaków do lipca

Niektórzy uważają, że ptaki śpiewają, aby dać upust nadmiarowi energii związanemu z okresem godowym albo po prostu z radości. Wiele gatunków ptaków ma różne pieśni na różne okazje.

Niestety w lipcu ptaki milkną. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, spada poziom hormonów pobudzających ptaki do śpiewu. Ptaki nie szukają już partnerów i nie strzegą terytorium.

Po drugie, w lecie u ptaków rozpoczyna się pierzenie, czyli proces wymiany piór. Ptaki mają wówczas ograniczone zdolności do lotu, a zatem nie mogą uciekać. Z tego powodu wolą się nie odzywać, by nie paść łupem drapieżników.

Po trzecie, w sezonie letnim ptaki są zajęte zbieraniem zapasów na jesień i zimę, gromadzeniem tłuszczu i przygotowywaniem się do podróży na południe. Niektóre z nich Polskę opuszczą już we wrześniu, a potem wrócą, by wszystko zaczęło się od nowa...

Czytaj także: https://natemat.pl/464207,15-najpiekniejszych-ptakow-w-polsce