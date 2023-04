Daniel Martyniuk ma żal i pretensje do matki ws. ślubu? "Teraz to ja decyduję"

Niedawno żona Zenka Martyniuka pojawiła się na jednym z branżowych eventów, podczas którego udzieliła kilku wywiadów. Opowiedziała wówczas o kulisach swojej metamorfozy. Jeden z portali podpytał panią Danutę, czy jej przemiana ma związek ze zbliżającym się ślubem jej syna. Teraz głos zabrał sam zainteresowany. Daniel Martyniuk powiedział wprost, co mu się nie podoba w... zachowaniu matki.

Daniel Martyniuk ma pretensje do mamy? "Teraz nie jestem zmuszany do ślubu" Fot. Instagram.com / @faustynanaj

Daniel Martyniuk jest jedynym synem Zenka i Danuty Martyniuków. Rodzice nieraz tłumaczyli jego wybryki

Po rozwodzie niemal natychmiast wszedł w nowy związek z Faustyną Jemiołkowską, której oświadczył się latem ubiegłego roku

Od jakieś czasu media donoszą o przygotowaniach do ślubu. Ostatnio skomentowała to w wymowny sposób mama Daniela

Mężczyźnie miały nie spodobać się jej słowa. Zwrócił uwagę na to, jak mama wypowiada się o jego byłej żonie, Ewelinie

Daniel Martyniuk ma pretensje do mamy? "Teraz nie jestem zmuszany do ślubu"

Zdaje się, że Daniel Martyniuk uspokoił się i na poważnie myśli o przyszłości. Od ponad roku układa sobie życie z Faustyną, kobietą, z którą spotykał się jeszcze przed zaślubinami z ex żoną. Co więcej, w sierpniu 2022 roku oświadczył się. Wtedy przyszła synowa króla disco polo pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem zaręczynowym, który otrzymała od ukochanego.

O przygotowaniach do ślubu już od ponad kilku miesięcy rozpisują się różne serwisy. Niedługo po zaręczynach Zenek Martyniuk zapowiedział, że nie sfinansuje kolejnego wesela syna, a Faustyna ustosunkowała się do jego słów. Ostatnio zaś Danuta Martyniuk, przy okazji opowieści o swojej metamorfozie i korzystania z zabiegów medycyny estetycznej, została dopytana o to, czy odświeżanie wizerunku jest związane ze zbliżającą się ceremonią. Żona artysty disco polo zaprzeczyła.

"Jeszcze nie ma żadnych przygotowań. (...) Były jakieś tam rozmowy, były zaręczyny, ale o weselu to nikt nic nie wspominał. Skąd te plotki takie wyszły, to nie mam pojęcia" – stwierdziła żona "króla disco polo" w rozmowie z JatrząbPost.

Tymczasem Daniel Martyniuk na łamach "Twojego Imperium" podaje nieco inną wersję. Poinformował, że on i jego narzeczona Faustyna na poważnie przymierzają się do sformalizowania związku. Przy okazji odniósł się do swojego poprzedniego małżeństwa.

Dał do zrozumienia, że decyzja o ślubie z Eweliną Golczyńską, nie była do końca jego własną. Zasugerował, że spory wpływ miała na to jego mama. Chodziło o to, że jego ówczesna partnerka była w ciąży. Martyniuk junior zaznaczył, że dziś chce samodzielnie decydować o swojej przyszłości.

"Teraz nie jestem zmuszany do ślubu ze względu na ciążę. Teraz to ja decyduję, że Faustyna będzie moją żoną" – oznajmił stanowczo, dodając, że nie rozumie, dlaczego jego mama Danuta wciąż nazywa jego byłą małżonkę mianem swojej synowej.

"Nie podoba mi się nazywanie Eweliny synową, bo nigdy nią tak naprawdę nie była ani już nie będzie. Zresztą to kuriozalne mówienie tak o kimś po rozwodzie" – podsumował gorzko.

Syn Zenka Martyniuka w rozmowie z tygodnikiem nie wyjawił, jednak kiedy i gdzie planuje ślub z Faustyną. Tym razem chce, aby uroczystość była kameralna, bez fotoreporterów, koczujących za płotem. Zapewnił, że u boku obecnej ukochanej czuje pełnię szczęścia, a miłość "nadaje sens jego życiu".

Nadmieńmy, że na początku marca tego roku osoba z otoczenia gwiazd, przekazała, że przygotowania do ślubu Martyniuka juniora już trwają.

"Zależy im na skromnym przyjęciu. Młodzi też chcą przeżyć ten dzień spokojnie, a nie imprezować przez trzy dni. A potem wyjadą w podróż poślubną. Impreza ma być kameralna, bez fajerwerków" – podano na łamach "Na żywo".

Przypomnijmy, że pierwszy ślub Daniela miał nieco inną formę. Wówczas Zenek Martyniuk za wesele swojego syna zapłacił co najmniej milion złotych. Na kilkudniowym balu, co na Podlasiu bywa normą, bawiło się łącznie 250 osób.