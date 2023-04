Dwa ogniska ptasiej grypy na Śląsku. Mieszkańcy otrzymali alert RCB – czy jest się czego obawiać?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie dla mieszkańców kilku śląskich powiatów. "Zakaz wstępu na teren rezerwatu Łężczok oraz Polderu Bukow z powodu ptasiej grypy" — brzmiał alert RCB. Powodem obostrzeń są potwierdzone przypadki wirusa ptasiej grypy.

Dwa ogniska ptasiej grypy na Śląsku

Na terenie zbiornika wodnego Polder Buków oraz Rezerwatu Przyrody Łężczok w pobliżu Raciborza leśnicy Lasów Państwowych znaleźli martwe ptaki.

"W ostatnich dniach służby weterynaryjne wraz z leśnikami Lasów Państwowych stale monitorowali teren Rezerwatu Łężczok oraz Polderu Buków, gdzie pojawiały się padłe dzikie ptaki (mewy śmieszki)" – informuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Truchła ptaków przekazano Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Okazało się, że ptaki były zakażone wirusem H5N1. Na tej podstawie potwierdzono dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie śląskim.

"W pobranych próbach Państwowy Instytut Weterynaryjny zidentyfikował wirus wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N1. Po otrzymaniu wyników badań wojewoda śląski zwołał natychmiast wojewódzki sztab kryzysowy, na którym zapadła decyzja m.in. o czasowym zakazie wstępu zwiedzających na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków" – zaznaczono.

Po zakończeniu posiedzenia opublikowano rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik.

Alert RCB w sprawie grypy ptaków

Następnie mieszkańcom powiatów raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego wysłano alert RCB: "Uwaga! Do 25 maja obowiązuje zakaz wstępu na teren rezerwatu Łężczok oraz Polderu Bukow z powodu ptasiej grypy. Więcej informacji na stronie Woj. Insp. Wet. w Katowicach" – napisano.

Przypomnijmy, że Rezerwat Łężczok w okolicach Raciborza to jedno z najcenniejszych pod względem ornitologicznym miejsc w Polsce. Tereny rezerwatu zamieszkuje ponad 190 gatunków ptaków, co stanowi 50 proc. wszystkich gatunków ptaków żyjących w Polsce.

Wirus ptasiej grypy H5N1 może przejść na ludzi

Pierwszy przypadek ptasiej grypy H5N1 wykryto w 1996 roku w Chinach. Od tego czasu choroba rozprzestrzeniła się na cały świecie, atakując zarówno ptaki dzikie, jak i hodowlane, a także inne gatunku zwierząt, w tym psy i koty.

Wirus ptasiej grypy rzadko powoduje zakażenie u ludzi, jednak gdy do niego dojdzie, wirus cechuje się dużą śmiertelnością. U chorych mogą wystąpić objawy takie jak wysoka gorączka, ból gardła, kaszel.

Do tej pory na całym świecie z powodu zakażenia ptasią grypą zmarło 457 osób spośród 868 chorych. Dodatkowo niepokojące jest to, że wirus adaptuje się do organizmów ssaków i potrafi mutować.

Człowiek może zarazić się wirusem grypy ptaków poprzez bezpośredni kontakt z zakażonym ptactwem lub przez bliski kontakt z powierzchniami zanieczyszczonymi odchodami chorych zwierząt. Na nasze szczęście wirus nie przenosi się między ludźmi.

