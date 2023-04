Chcieli się rozwieść, ale nie wyszło. "Kiedy pozwany ostatni raz współżył z powódką?"

redakcja naTemat

R ozwód nie jest łatwy do uzyskania nawet wtedy, gdy chcą go obie strony. Przekonał się o tym klient wspólnika Janusza Kaczmarka, prokuratora krajowego w latach 2005-2007. Zanim sędzia wydał wyrok, zadał pytanie: o to kiedy małżonkowie ostatni raz uprawiali seks. "Bye-bye rozwodzie!" - kwituje Janusz Kaczmarek.