Michelle Obama zaśpiewała w duecie z kultowym muzykiem. Nagranie podbija sieć

Michelle Obama pokazała się swoim fanom od zupełnie nowej strony. Żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych zaskoczyła widownię w Barcelonie występem w duecie z amerykańską gwiazdą rocka i małżonką słynnego reżysera. Śpiewała i grała na tamburynie.

Michelle Obama śpiewała na koncercie Bruce'a Springsteena. Fot. YouTube

Michelle Obama wystąpiła razem z Kate Capshaw, żoną Stevena Spielberga, podczas koncertu Bruce'a Springsteena w Hiszpanii.

Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych pochwaliłą się swoim śpiewem i grą na tamburynie.

Przypomnijmy, że gwiazdor rocka był zamieszany w skandal dotyczący jazdy pod wpływem alkoholu.

W miniony piątek Michelle Obama pojawiła się na scenie stadionu olimpijskiego w Barcelonie podczas koncertu Bruce'a Springsteena. Była pierwsza dama USA spróbowała swoich sił w śpiewaniu i grze na tamburynie. Razem z gwiazdorem rocka i żoną reżysera Stevena Spielberga ("Fabelmanowie"), Kate Capshaw, wykonała utwór "Glory Days", wywołując zachwyt wśród publiczności.

Nagranie z koncertu niesie się po sieci. "Byłem tam wczoraj! Historyczny koncert z katońskimi napisami"; "Ten koncert był bardzo dobry. Bruce zawsze jest świetny, a jego goście również zasługują na brawa"; "Zachowałem wycinek z gazety z Brucem i Barackiem. Wspiera tego, kogo ja wspieram. Szkoda, że ​​Bruce nie przekona Michelle do kandydowania na prezydenta!" – czytamy w komentarzach w serwisie YouTube.

Przypomnijmy, że Obamowie przyjaźnią się ze Springsteenem, który poparł kandydaturę Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w 2008 roku. Zgodnie z doniesieniami agencji prasowej Reuters ex-para prezydencka, muzyk i Spielbergowie jedni wspólny obiad w katalońskiej restauracji.

Bruce Springsteen i sprawa jazdy pod wpływem alkoholu

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w listopadzie 2020 roku Bruce Springsteen został zatrzymany przez policję. Powodem miała być jazda pod wpływem alkoholu oraz spożywanie napojów wyskokowych w miejscu niedozwolonym - na terenie Parku Gateway National Recreation Area w New Jersey.

Okazuje się, że listopadowe aresztowanie powróciło do muzyka, który ponoć usłyszał w tej sprawie zarzuty.Sprawa Springsteena wypłynęła ponownie przy okazji Super Bowl 2021. Twórca przeboju "Born in the USA" wystąpił w reklamie Jeepa puszczanej podczas wydarzenia. Obecnie spot reklamowy zniknął z mediów społecznościowych, a osoby związane z marką nie chcą wdawać się w szczegóły.

