Tak Blanka wypadła na próbach do Eurowizji. Nie uwierzycie, co obstawiają bukmacherzy

Tegoroczny konkurs Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Nasza reprezentantka Blanka Stajkow ma już za sobą pierwsze próby w Liverpoolu. Tymczasem w najświeższych notowaniach bukmacherów pozycja Polski zaskakująco się zmieniła. Oto kto - ich zdaniem - znajdzie się w wielkim finale.

Blanka wyjdzie z grupy półfinałowej? Co obstawiają bukmacherzy? Fot. Piotr Molecki/East News

Początkowo bukmacherzy nie dawali Blance szans na wejście do finału Eurowizji

Teraz gdy jest już po pierwszych próbach, sporo się zmieniło

Już za kilka dni odbędą się półfinały do Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku Polskę reprezentuje Blanka Stajkow z piosenką "Solo". Po tym, jak początkująca wokalistka wygrała preselekcje, musiała zmierzyć się z falą krytyki. Kontrowersje wzbudzał nie tylko jej wykon, ale i ostateczne wyniki głosowania oraz powiązania z członkami jury.

Początkowo ani fani Eurowizji, ani bukmacherzy nie dawali szans Blance na wyjście z półfinału. Po pierwszych próbach w Liverpoolu sytuacja się zmieniła.

Notowania bukmacherów ws. awansu Blanki z Polski do finału Eurowizji

Przypomnijmy, że Blanka wystąpi w drugim półfinale, który odbędzie się w czwartek 11 maja. Z każdego z nich, do kolejnego etapu, ma przejść po 10 wykonawców. Z najnowszych notowań ekspertów STS (największej firmy bukmacherskiej w Polsce) wynika, że "awans Polski jest bardzo możliwy".

"Kurs na to, że Blanka zakwalifikuje się do finałowego konkursu, wynosi 1.45, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 127 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Nieco więcej, bo 221 zł mogą zyskać ci, którzy twierdzą, że Blanki nie zobaczymy już na scenie w sobotę (kurs 1.94). Prawdziwi optymiści, którzy wierzą, że Polka zajmie miejsce 1-5 mogą wzbogacić się o 3520 zł (kurs 40.00)" - podają specjaliści. Tegorocznym faworytem do zwycięstwa w Eurowizji jest Szwecja. Kurs na ich zwycięstwo to 1.72. Duże szanse na wygraną mają też Finowie (kurs 3.25) oraz Ukraina (kurs 15.00). Zdaniem bukmacherów w wielkim finale najprawdopodobniej usłyszymy reprezentantów:

z pierwszego półfinału: Szwecji, Norwegii, Finlandii, Izraela, Czech, Mołdawii, Portugalia, Serbii, Szwajcarii, Chorwacji

z drugiego półfinału: Austrii, Armenii, Gruzji, Cypru, Estonii, Słowenii, Australii, Litwy, Polski , Belgii

13 maja na pewno pojawią się przedstawiciele tzw. wielkiej piątki, czyli Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch.

Blanka odbyła pierwszą próbę na scenie w Liverpoolu

Wszystkie zdjęcia z prób artystów oraz skróty zostały już zamieszczone na oficjalnej stronie Eurowizji. W artykule opisano występ naszej reprezentantki - Blanki Stajkow. Od razu rzuca się w oczy, że ma ona na sobie inny strój niż te, w których ostatnio występowała (kuse spódniczki i wysokie kozaki).

"Po trzech występach bez chórków Blanka nie jest solo. Ma czterech tancerzy wspierających, a ta piosenka od początku do końca przywodzi na myśl wakacje. Blanka brzmi świetnie i całkowicie zawładnęła tą sceną na tle tropikalnych grafik - jest nawet odsłonięta sukienka oraz przerwa taneczna w połowie piosenki, która spełnia wszystkie nasze wymagania" – napisano na stronie.

Wszystko wskazuje na to, że młoda artystka definitywnie postawiła na delikatne obcasy i obcisłą sukienkę w soczystych odcieniach pomarańczu. Na scenie towarzyszy jej czworo tancerzy. Już wiadomo, że Blanka będzie miała swój "taneczny moment", czyli ognistą solówkę. Na TikToku widać, jak wymachuje włosami, wykonując energiczne ruchy.