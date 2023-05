Kurdej-Szatan o seksie w swoim związku. Wyznała, co jest ważne dla jej męża

Barbara Kurdej-Szatan od lat jest w szczęśliwym związku z Rafałem Szatanem. Choć oboje są aktywni zawodowo, to tak gospodarują swoim czasem, aby spędzać go z dziećmi, ale też sam na sam. Nie zapominają o czułości w swoim związku. Aktorka w najnowszym wywiadzie wspomniała, jak ważny jest dla nich seks.

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są w związku od lat. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem ślubowali sobie "miłość i wierność" w 2011 roku. Rok później przyszła na świat ich córka Hania, a kilka lat później doczekali się synka

Aktorka ostatnio mówiła, jak ważna dla niej w związku jest bliskość. – Seks jest dla nas ogromnie ważny. Myślę, że jest podstawą dobrych relacji – wspomniała

Barbara Kurdej-Szatan jako aktorka kreuje wiele ról – od dramatycznych po musicalowe. Jednak w filmie życia idealnie sprawdziła się w roli żony i mamy. Od wielu lat pozostaje w szczęśliwym związku z Rafałem Szatanem i jest szczęśliwą mamą dwójki pociech: 11-letniej Hani oraz 3-letniego Henryka.

Kurdej-Szatan o bliskości w związku

Choć oboje są mocno zapracowani, to nie zapominają o tym, co w życiu jest najważniejsze. Aktorka w rozmowie z "Super Expressem" wspomniała, że w ich życiu "nigdy nie brakuje czasu na miłość, czułość i seks.

Seks jest dla nas ogromnie ważny . Myślę, że jest podstawą dobrych relacji w związku. Trzeba pielęgnować uważność na siebie nawzajem, dbać o siebie nawzajem nawet w zwykłej codzienności, wtedy mimo upływu lat nie tracimy zainteresowania sobą w relacji kobieta - mężczyzna. Barbara Kurdej-Szatan Super Express

Aktorka jednak szczerze przyznała, że przed laty częściej wyjeżdżała z mężem tylko we dwoje, teraz rzadziej się to zdarza.

– Rzadko mamy czas, by tylko we dwoje gdzieś pojechać. Był jednak moment, że dbaliśmy intensywniej o te chwile tylko razem, ale nie zawsze się da zorganizować taki wyjazd. W każdym razie staramy się pielęgnować naszą miłość, a w naszym związku nie brakuje czułości. Mamy bardzo udane życie osobiste – podkreśliła.

Choć Rafał i Barbara czasem się kłócą, to udaje im się świetnie wypracować kompromisy, na przykład w dzieleniu się domowymi obowiązkami.

– Tak się złożyło, że osiągnęliśmy idealną równowagę. Mamy mniej więcej po równo pracy. Często są to osobne projekty, ale tak się wszystko układa, że w tym wszystkim nie mijamy się i mamy czas, by pobyć ze sobą oraz czas dla naszych dzieci. Czas zawodowy z czasem prywatnym pięknie się zazębia – powiedziała tabloidowi.

– Znakomicie uzupełniamy się w codziennych sprawach. Nie ma u nas podziału na zajęcia damskie czy męskie. Kto jest w domu, ten ogarnia co może – dodała.

Kurdej-Szatan o kulisach relacji z mężem i staraniu się o dziecko

Dodajmy, że Kurdej-Szatan w ostatnim czasie wystąpiła też w podcaście Kamila Balei "Tato, no weź". Podczas rozmowy aktorka ujawniła kulisy początku relacji z Rafałem Szatanem i wspomniała o staraniach o dziecko.

– Rafał mi się oświadczył pięć miesięcy po tym, jak zaczęliśmy się spotykać, a trzy miesiące później stwierdziliśmy, że już chcemy mieć dziecko. I zaczęliśmy się starać. Osiem miesięcy po tym, jak zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy się starać o dziecko – opowiedziała.

Miała nieco inne wyobrażenia w tej kwestii. Dziennikarz prowadzący rozmowę żartobliwie, stwierdził, że seks musiał być wyśmienity. – Zawsze się mówi, że ten seks, jak się starasz, jest najlepszy – zasugerował Baleja. Aktorka zaśmiała się i rzuciła żartobliwie "Jak króliki!".

– Jak przez cztery miesiące nie byłam w ciąży, to było to dla mnie dziwne. Tak sobie myślałam: jest tyle wpadek, ludzie mają wpadki po jednym razie, a my tu się staramy kilka miesięcy i nic nie idzie... O Hanię cztery miesiące. Teraz wiem, że to jest niedużo, ale wtedy nie miałam takiej świadomości. Myślałam "kurczę, dlaczego nie jestem w ciąży, skoro tyle jest wpadek, a my się staramy" – mówiła.

Po czterech intensywnych miesiącach starania się o dziecko, na świat przyszła Hania. Następnie, osiem lat później pojawił się Henio, jednak tutaj proces ten nie był tak łatwy jak poprzednio. Para starała się o drugie dziecko przez dwa lata.