M ają skomplikowane mózgi, mądre oczy i wielkie serca. Pod wieloma względami są podobne do ludzi, jednak ich życia są o wiele krótsze. 7, 10, 15 lat... Dlaczego psy żyją tak krótko? Dlaczego nie mogą żyć tyle, co ludzie? Przecież to jedyna ich wada...





7, 10, 15 lat i trzeba się pożegnać. Dlaczego psy żyją tak krótko?

Daria Siemion

Mają skomplikowane mózgi, mądre oczy i wielkie serca. Pod wieloma względami są podobne do ludzi, jednak ich życia są o wiele krótsze. 7, 10, 15 lat... Dlaczego psy żyją tak krótko? Dlaczego nie mogą żyć tyle, co ludzie? Przecież to jedyna ich wada...