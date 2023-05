Gwałcili i nagrywali dzieci, również własne. Świdnicki sąd wznawia proces ws. pary z Kłodzka

22-letnia kobieta i 28-mężczyzna zostali oskarżeni o produkowanie treści pornograficznych poprzez fotografowanie swoich małych dzieci. Usłyszeli również zarzut dokonania gwałtu na małoletnich. Sąd Okręgowy w Świdnicy nie wydał wyroku, ale postanowił wznowić przewód sądowy.

Sąd Okręgowy w Świdnicy wznawia proces ws. pary z Kłodzka, oskarżonej m.in. o rozpowszechnianie treści pedofilskich. Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

W kwietniu rozpoczął się proces w sprawie 22-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny oskarżonych o gwałty na dzieciach i produkcję oraz dystrybucję pornografii z udziałem małoletnich

9 maja miał zapaść wyrok w tej sprawie

Sąd Okręgowy w Świdnicy zdecydował o wznowieniu przewodu sądowego w sprawie pary z Kłodzka i powołaniu biegłych

9 maja miał zapaść wyrok w sprawie dokonywania gwałtów na dzieciach oraz produkcję i dystrybucję pornografii z udziałem małoletnich przez 22-letnią kobietę i 28-letniego mężczyznę. Sąd Okręgowy w Świdnicy postanowił jednak wznowić przewód sądowy. Terminu kolejnej rozprawy jeszcze nie wyznaczono.

Gwałcili dzieci i udostępniali pornografię z udziałem małoletnich

W lutym bieżącego roku podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej sporządził akt oskarżenia w sprawie pary z Kłodzka - 22-letniej Martyny Sz. i 28-letniego Sebastiana J. Wówczas zostali oskarżeniu o wykorzystywanie małoletnich do produkcji treści pornograficznych poprzez fotografowanie swoich dzieci, a następnie udostępnianie zdjęć w internecie.

25 kwietnia przed świdnickim sądem rozpoczął się proces w tej sprawie. Już na pierwszej rozprawie zamknięto przewód sądowy, a sąd odroczył wówczas wydanie wyroku do 9 maja.

Śledczy wskazali, że "w toku śledztwa prokurator ustalił, że oskarżeni, pozostający w konkubinacie, produkowali treści pornograficzne poprzez fotografowanie swoich małych dzieci. Następnie zdjęcia te, udostępniali w internecie. W trakcie przeprowadzonych czynności procesowych u oskarżonego mężczyzny ujawniono kilka tysięcy zdjęć o charakterze pedofilskim i zoofilskim".

Sąd Okręgowy w Świdnicy wznawia proces ws. pary z Kłodzka

Jak podaje swidnica24.pl, według ustaleń prokuratury, oskarżeni wykorzystywali dzieci od co najmniej roku. Oboje stoją również pod zarzutem dokonania wspólnego gwałtu na małoletnim. Ponadto 28-latek miał również zgwałcić trójkę małoletnich, w tym swoje dzieci.

We wtorek na posiedzeniu Sądu Okręgowego w Świdnicy sędzia Marzena Rusin-Gielniewska przekazała, że wznowiono przewód sądowy w procesie pary z Kłodzka. Do sądu bowiem wpłynął wniosek o zbadanie psychiatryczne oskarżonego i umieszczenie go w ośrodku diagnostycznym.

– Sąd zdecydował, że będą w tej sprawie jeszcze przesłuchiwani biegli – mówiła sędzia Rusin-Gielniewska. Oskarżeni pozostają w areszcie tymczasowym.

Oskarżony 28-latek przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia. Wcześniej był już skazany za podobne przestępstwo. 22-latka nie przyznała się do zarzucanych czynów.