Po czym poznać, że pies jest szczęśliwy? 6 oznak, że czworonóg ma się dobrze

Pies nie potrafi powiedzieć człowiekowi, jaki ma nastrój, ale kiedy ma dobre samopoczucie, łatwo to dostrzec. Oto 6 oznak, że jest mu dobrze.

Po czym poznać, że pies jest szczęśliwy? 6 oznak, że czworonóg czuje się dobrze fot. 123rf.com

1. Pokazuje brzuszek

Pies, który pokazuje człowiekowi brzuch – zazwyczaj z lekko otwartym pyszczkiem, lekko dysząc i machając ogonem – okazuje, że mu ufa. Jest to również sygnał, że czworonóg byłby zachwycony, gdyby został pogłaskany po brzuchu. Psy lubią głaskanie w tym miejscu, ponieważ jest ono dla nich niedostępne.

Strzeżmy się jednak dotykania po brzuchu psów, które kładą się na grzbiecie i zastygają w bezruchu. Takie zwierzęta mogą czuć się niepewnie. Pamiętajmy też, że kładzenie się przy innych psach nie jest dobrym sygnałem, gdyż wskazuje, że pies czuje się zagrożony i próbuje uniknąć konfliktu.

2. Nie niszczy

Psy wykazujące zachowania destrukcyjne, np. niszczące meble, buty, wygryzające drzwi, mogą być zestresowane, niespokojne lub znudzone. Mogą też cierpieć z powodu lęku separacyjnego lub bólu. Inaczej sytuacja wygląda u szczeniąt, których zęby wyżynają się, przez co bolą i swędzą – takim psom gryzienie przynosi ulgę.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zwierzę nie niszczy, choć jest od tej reguły wiele wyjątków, generalnie jest szczęśliwe. Pamiętajmy jednak, że ogromne znaczenie ma charakter psa, jego temperament, a przede wszystkim wychowanie, ponieważ zachowania destrukcyjne łatwo utrwalić.

3. Robi "ukłon"

"Ukłon zabawowy" to pozycja, którą psy przyjmują, gdy czują się radosne i chcą się bawić. Co to właściwie jest? Przód ciała jest wtedy opuszczony, ogon wyprostowany – pies może nim dodatkowo machać, a uszy są skierowane do przodu. Taka pozycja jest wyraźnym zaproszeniem do zabawy, gonienia lub zapasów.

Natomiast jeśli jest pochylony do przodu, stoi na napiętych przednich łapach, a jego sierść jest najeżona, może to świadczyć o poczuciu zagrożenia i nadchodzącym ataku. Niektóre psy dodatkowo sygnalizują swoje niezadowolenie warczeniem i pokazywaniem kłów. W takiej sytuacji psa nie należy dotykać i w porę załagodzić prowokującą go sytuację.

4. Ma dobry apetyt

Pies, który chętnie je, zazwyczaj nie odczuwa niepokoju, jest zdrowy i zadowolony z życia. Jeśli pies odmawia jedzenia lub ma zmniejszony apetyt, może to oznaczać, że coś go boli albo czuje się zagrożony. Powodem niejedzenia przez psa może być zatrucie pokarmowe, niestrawność, choroba żołądka lub wątroby.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nadmierny apetyt u psa nie jest niczym dobrym, a czworonogów nie wolno przekarmiać, a gdy nabiorą dodatkowych kilogramów, trzeba je odchudzić. Nadwaga i otyłość może doprowadzić pupila do psiej cukrzycy, problemów ze stawami i chorób serca.

5. Macha całym ciałem

Wiele osób błędnie uważa, że machanie ogonem przez psa zawsze jest oznaką szczęścia. To jeden z najbardziej szkodliwych i niebezpiecznych mitów na temat psów. W rzeczywistości nie każde machanie ogonem oznacza, że pies czuje się dobrze, o czym można przeczytać w innym naszym artykule.

Machanie ogonem symbolizujące szczęście powinno być rytmiczne, swobodne. Najlepiej, jeśli pies macha całym ciałem, co jest wyraźną oznaką radości. Natomiast niepokojem powinno napawać gwałtowne machanie ogonem lub szybkie machanie w jedną stronę. Więcej na ten temat w innym naszym artykule.

6. Jest spokojny

Bycie spokojnym i zrelaksowanym to sygnał, że pies czuje się dobrze. Uszy psa są wtedy skierowane do przodu, pyszczek lekko rozchylony. Zrelaksowany pies może dodatkowo mrużyć oczy i delikatnie dyszeć. Zdarza się też, że patrzy wtedy swojemu opiekunowi w oczy, a w jego ciele wydziela się oksytocyna – hormon miłości.

Przeciwieństwem zrównoważonego psa jest pies nadpobudliwy, czyli taki, który nie reaguje na komendy, gryzie, niszczy, ciągnie za nogawki, ciągnie na smyczy, zachowuje się chaotycznie. Taki pies nie radzi sobie ze swoimi emocjami i trzeba nauczyć go wyciszenia. Pomóc w tym może behawiorysta.

