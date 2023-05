"Donald Burczymucha". Szydło zagotowała się po słowach Tuska o 800 plus

Po zapowiedzi waloryzacji 500 plus na 800 plus w polskiej polityce zawrzało. Czołowi przedstawiciele obozu rządzącego i opozycji wymieniają się argumentami za i przeciw. Nie brakuje nawet zaczepek personalnych, czemu dała wyraz na przykład była premier Beata Szydło, odnosząc się do reakcji Donalda Tuska na nowe obietnice wyborcze PiS.

Prawo i Sprawiedliwość wkracza w decydującą fazę kampanii mocnymi hasłami, wśród których najmocniej wybija się zapowiedź podwyższenia 500 plus na 800 plus. Zapowiedziano również między innymi darmowe leki dla dzieci i seniorów oraz bezpłatne autostrady.

Reakcja Donalda Tuska mogła zaskoczyć. Lider PO zaproponował, żeby jak najszybciej przyjąć propozycję PiS. Wspomniał o dacie 1 czerwca, bo wtedy przypada Dzień Dziecka. – Żeby zamknąć licytację w tej kwestii – i to jest to "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego – proponuję, żebyśmy jak najszybciej przyjęli w głosowaniu decyzję o waloryzacji 500 plus. Żebyśmy zrobili to przed wyborami – oznajmił lider PO.

Szydło o Tusku: Donald Burczymucha

Na słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zareagowała była premier Beata Szydło. "Donald Burczymucha rzucił się na naszą zapowiedź podwyższenia #500plus na #800plus. Mówi, że chce robić 'sprawdzam'" – napisała była szefowa rządu PiS w tweecie. Po czym zwróciła się po imieniu do szefa Platformy. "Donaldzie, tym PiS różni się od PO, że swój program realizuje. Polacy to wiedzą i nie mają wątpliwości, że pod rządami PiS programy społeczne będą kontynuowane i rozbudowywane. My mamy dla Polaków konkrety, a Donald Burczymucha oferuje Polakom tylko puste żarciki i brutalne wyzwiska o 'chlaniu' i 'biciu dzieci i kobiet'" – odniosła się do słów Tuska.

Tuskowi odpowiedział też premier Morawiecki. – My nie gramy do muzyki, którą gra Tusk, bo inaczej byśmy dawno zbankrutowali – powiedział na antenie Polsat News szef rządu PiS. – Widziałem tę sekwencję, tego co mówił Tusk. Najpierw powiedział: nie licytujmy się na nieodpowiedzialne propozycje PiS, po czym chwilę później powiedział: proponujemy dwa razy wyższą kwotę wolną od podatku – wytknął.

Ekonomista o 800 plus: pomysł z piekła rodem

O najnowsze pomysły przed wyborami autorstwa PiS zapytaliśmy też ekonomistę Janusza Jankowiaka. – To pomysł z piekła rodem – wskazał w rozmowie z naTemat i wyjaśnił, że ekonomiczne skutki programu są w pewien sposób do oszacowania, bo widać, że podwyżka nie przyniesie niczego dobrego. Tego nie mogą jednak powiedzieć politycy. – Jedną z reakcji opozycji może być wprowadzenie kryterium dochodowego lub majątkowego. Jeśli chce się zadbać o najuboższych, to racjonalizacja w związku z dochodem może być na to odpowiedzią. To także zmniejszy koszty programu – dodał.

Z kolei słowa Tuska komentował w rozmowie z Alanem Wysockim z naTemat politolog dr Mirosław Oczkoś. – Tusk zszedł z linii strzału i zaatakował – ocenił. – Przy skali tego, co zapowiedziano, to 800 plus jest naprawdę niewinnym wydatkiem na boku – dodał prof. UW Rafał Chwedoruk.