EY GDS angażuje swoich pracowników w budowanie lepiej funkcjonującego świata

EY GDS Polska coraz bardziej angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Tylko w 2022 roku ponad 600 pracowników EY GDS zaangażowało się w wolontariat pracowniczy trafiając ze swoją pomocą do ponad 4 tys. beneficjentów! Organizacja jest postrzegana jako ważny gracz na rynku CSR w Polsce.

Zaangażowanie pracowników EY GDS w budowanie lepszego świata

Globalnym celem EY jest pozytywny wpływ na życie 1 miliarda ludzi do roku 2030. Każdego roku, EY GDS organizuje tak zwany „Festiwal Wolontaryjny”. To seria wydarzeń, umożliwiająca wszystkim pracownikom zaangażowanie się w inicjatywy związane z ochroną środowiska, wsparciem osób potrzebujących, czy edukacją dzieci i młodzieży. Pracownicy biorący udział w wybranych inicjatywach mają możliwość skorzystania z dwudniowego urlopu wolontariackiego. Wśród dotychczas zrealizowanych projektów znalazły się m. in.: współpraca ze Stowarzyszeniem Gaja, Fundacją WrOpenUp oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Działania na rzecz ekologii i środowiska

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu pracowników EY GDS, firma posadziła łącznie 9350 drzew. Tylko w 2022 roku w akcji sadzenia drzew wzięło udział 200 wolontariuszy z Wrocławia i Warszawy. Inicjatywy zostały przeprowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Klub Gaja oraz Fundacją Las Na Zawsze.

Za to niezwykłe osiągnięcie EY GDS został uhonorowany przez start-up ekologiczny Dotlenieni.org. Nagroda Global Green Business Award przyznawana jest firmom przyczyniającym się do posadzenia minimum 1 tysiąca drzew rocznie. Firma EY GDS przekroczyła ten wymóg prawie 10-cio krotnie.

Inicjatywy wpierające rozwój młodych talentów

W zeszłym roku, odbyła się seria spotkań przedstawicieli świata biznesu z młodzieżą. Przyszli liderzy byli edukowani w zakresie kluczowych kompetencji biznesowych - komunikacji międzykulturowej, zarządzania projektami i twórczego rozwiązywania problemów.

Wspieranie młodzieży w trudnych decyzjach dotyczących przyszłości zawodowej firma realizuje również poprzez partnerstwo z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest częścią globalnej sieci Junior Achievement. Aż 1200 uczniów z okolic Warszawy i Wrocławia wzięło udział w spotkaniach z pracownikami EY, którzy dzielili się tajnikami swojej pracy.

Pracownicy nagrali też audiobooki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz wizualną, prowadzili sesje mentoringowe dotyczące planowania kariery z młodzieżą w wieku 15-19 lat, współtworzyli materiały edukacyjne dotyczące umiejętności przyszłości, stworzyli video na o zmianach klimatycznych i wyzwaniach finansowych.

Wsparcie najmłodszych

Wśród akcji charytatywnych prowadzonych przez EY GDS, nie zabrakło też aktywności skierowanych do najmłodszych i chorych dzieci. Razem z Fundacją Obraz w Pigułce, pracownicy wsparli pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych. Wzorując się na plastelinowych makietach stworzonych przez hospitalizowane dzieci, malowano obrazy, z których powstanie kolaż zdobiący szpitalne korytarze. Wszystko po to, by umilić dzieciom czas spędzony w szpitalu i dodać chociaż odrobinę koloru do szpitalnej codzienności.

Z inicjatywy firmy powstała również edukacyjna książka „Wiesz, wygrywasz” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Treść pomaga zrozumieć, czym jest wiedza i czemu dzielenie się nią jest ważne. Książki trafiły do podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Fundacji Przystanek Rodzina.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Firma EY GDS mocno zaangażowała się również w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Już w pierwszych dniach wojny, przekazano pół miliona złotych na rzecz inicjatywy „Pomoc dla Ukrainy” organizowanej przez Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowską Fundację im. Św. Jadwigi pod patronatem Prezydenta Wrocławia - Jacka Sutryka i Metropolity Wrocławskiego - Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego. Środki wykorzystano na zakup żywności, leków, opatrunków, apteczek i śpiworów dla ofiar konfliktu.

EY i EY GDS powołały również specjalny zespół, który realizuje działania pomocowe dla pracowników pochodzenia ukraińskiego oraz ich rodzin. Zapewniane jest wsparcie psychologiczne i finansowe, pomoc przy organizacji transportu do Polski, noclegi, wyżywienie oraz porady związane z procedurami imigracyjnymi. Dzięki tej inicjatywie, 160 pracowników oraz członków ich rodzin dotarło bezpiecznie do Polski i otrzymało zakwaterowanie w hotelu.

Plany na przyszłość

W najbliższej przyszłości wdrożone zostaną kolejne inicjatywy CSR. W planach jest m. in. projekt z Junior Achievement, którego celem będzie pomoc młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Firma chce też wspierać system edukacji i nauczycieli poprzez wspólny program z fundacją Teach for Poland. Równocześnie, EY GDS chce wzmacniać rozwój młodych kobiet w zawodach inżynieryjnych i informatycznych. Rozszerzane będą także działania w zakresie ochrony środowiska, poprzez edukowanie i organizację angażujących inicjatyw chroniących planetę.