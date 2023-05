3 sposoby na psią nudę

Każdy właściciel psa wie, jak ważne jest zapewnienie mu odpowiedniej ilości ruchu i zabawy. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie poświęcić pupilowi tyle czasu, ile byśmy chcieli. W takich sytuacjach bardzo często zdarza się, że nasi psi przyjaciele zaczynają się nudzić i szukać sposobów na zapewnienie sobie rozrywki. To z kolei może prowadzić do zachowań, których wolelibyśmy unikać, jak np. niszczenie mebli czy ulubionych butów. Poznaj trzy proste sposoby na walkę z psią nudą!

Fot. mat. prasowe

Oprócz klasycznej psiej nudy spowodowanej brakiem adoracji ze strony właściciela, problematyczna może być też sytuacja, kiedy przychodzą do nas goście. Nierzadko nasz pies staje się nadmiernie podekscytowany obecnością obcych osób, które niekoniecznie są fanami ciągłego głaskania pupila czy rzucania mu piłeczki. W takich sytuacjach zadaniem właściciela jest zapewnienie psu odpowiedniej stymulacji, która pozwoli mu pozostać zrelaksowanym podczas pobytu gości i zajmie jego uwagę. Istnieją różne sposoby, które pomogą nam wyciszyć pupila lub zapewnić mu atrakcyjnie spędzony czas w pojedynkę.

Naturalne gryzaki

Dobrym sposobem na zapewnienie rozrywki psu jest podanie mu naturalnego gryzaka, z którym nie poradzi sobie w 2 minuty, pochłaniając go w 3 kęsach, tylko będzie musiał popracować nad nim znacznie dłużej. Do takich gryzaków można zaliczyć wszelkiego rodzaju suszone uszy i skóry pochodzenia zwierzęcego. W trosce o zdrowie pupila warto wybierać naturalne gryzaki, nieformowane i nieklejone sztucznie, które nie zawierają konserwantów ani zbędnych wypełniaczy, takich jak gliceryna, które mogą zaszkodzić zwierzęciu przy częstym podawaniu. Idealnie nadadzą się tu suszone skóry marki Meat Stuff, które są świetne dla psów każdej wielkości, ze względu na różnorodną twardość i rozmiary. Bardzo twarda skóra jelenia dostępna nawet w formie półmetrowych odcinków, zajmie na długo nawet najbardziej zawziętego na gryzienie psa.

Dodatkowo dzięki niskiej zawartości tłuszczu, mogą być spożywane przez psy o wrażliwym przewodzie pokarmowym oraz alergików. Dla psów o delikatniejszych szczękach odpowiednim wyborem będzie skóra królicza lub sarny, która jest znacznie bardziej miękka i poradzą sobie z nią nawet szczeniaki. Jeśli Twój pies je łapczywie i wszystko pochłania w ekspresowym tempie, odpowiednim wyborem będą skóry wołowe lub końskie suszone na płasko. Mają one kształt prostokąta formatu A4, i dzięki temu są jeszcze większym wyzwaniem dla psa, bo nie może on sobie łatwo przytrzymać łapami takiego przysmaku, dzięki czemu próba zjedzenia go będzie wymagała nie lada akrobacji.

Naturalny gryzak doskonale zaspokoi potrzebę gryzienia i żucia, dzięki czemu zminimalizujemy ryzyko, że nasze ulubione buty, albo kanapa padną ofiarą wyładowania frustracji związanej z psią nudą. Możemy je zabrać ze sobą wszędzie – na weekendowy wyjazd, czy w gości – mając pewność, że nasz pupil będzie mieć smaczne, zdrowe zajęcie. Gryzaki w formie naturalnej skóry masują również dziąsła i wspomagają usuwanie kamienia nazębnego, który szczególnie dotyka małe rasy psów, dlatego warto regularnie je podawać również tym najmniejszym milusińskim. Co ważne - naturalne gryzaki z suszonej skóry nie łamią się, a nawet w przypadku połknięcia większego kawałka, pies powinien poradzić sobie z jego strawieniem. Niemniej jednak zawsze należy podawać gryzaki pod nadzorem, zwłaszcza jeśli są to pierwsze próby naszego pupila z tego typu przysmakami.

Mata węchowa

Innym sposobem na zajęcie psa jest mata węchowa. To świetna zabawka, która pozwala na zaspokojenie naturalnej potrzeby poszukiwania zapachów. Możesz samodzielnie wykonać matę węchową, używając materiałów ze starej koszulki lub ręczników. Wystarczy połączyć je ze sobą węzłami i schować w niektóre z nich pyszne przysmaki. Matę węchową można również zrobić z wytłaczanki po jajkach i zakrętek z butelek plastikowych. Na wytłaczankę kładziemy ulubione przysmaki pieska i przykrywamy je zakrętkami. Dzięki temu nasz pies będzie musiał poszukiwać smakołyków, co zajmie mu sporo czasu i dodatkowo zapewni mu odpowiednią stymulację umysłową.

Mata do lizania

Do walki z psią nudą świetna będzie również mata do lizania. Jest ona wykonana z silikonu, dzięki czemu łatwo utrzymać ją w czystości. Wystarczy posmarować ją mokrą karmą lub rozgniecionym bananem posypanym apetizerem, czyli zmielonym mięsnym przysmakiem. Taka mata umożliwia psu wykorzystanie swojego naturalnego instynktu lizania w sposób zdrowy i bezpieczny.

W walce z psią nudą warto pamiętać, że każdy pies jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też warto eksperymentować z różnymi zabawkami, akcesoriami czy metodami, aby znaleźć to, co sprawia naszemu psu najwięcej radości i satysfakcji.

Więcej o Meat Stuff na www.sklep.meatstuff.pl/