Dlaczego psy tarzają się w trawie? Nie chodzi o masaż. Jest 5 możliwych przyczyn

Pewnie niejednokrotnie widzisz, jak twój pies tarza się w trawie. Jeśli często spotykasz się z takim zachowaniem, na pewno zastanawiasz się, dlaczego to robi. Oto 5 możliwych przyczyn.

Psy uwielbiają tarzać się w trawie. Dlaczego to robią? fot. 123rf.com

1. Czują wilczy instynkt

Trawa zawiera wiele zapachów, którymi pies nasiąka w trakcie tarzania. Wilki robią to, aby zamaskować własny zapach i uzyskać szansę zbliżenia się do ofiary. Chociaż psy nie polują, nadal mogą działać w zgodzie z instynktem. Inna teoria głosi, że wilki tarzają się w tej samej trawie co ich wataha, aby wzmocnić poczucie wspólnoty. Być może takie zachowanie kieruje też psami, które chcą tarzać się w tej samej trawie, co ich koledzy.

2. Chcą znaczyć teren

Kolejnym możliwym powodem, dla którego pies tarza się w trawie, może być to, że chce zostawić na niej swój zapach, tak jak wtedy, gdy znaczy na słupek lub trze łapkami o ziemię. Znacząc teren, pies próbuje powiedzieć różne rzeczy, np. "mam cieczkę", "byłem tu" albo "wciąż jestem w pobliżu". Czasami może to przybierać formę "kontr-znaczenia", gdy pies wyczuje zapach innego czworonoga.

3. Chcą się "poperfumować"

Pies wąchający trawę wyczuwa o wiele więcej niż ludzie: psy, które przechodziły obok, owady, odchody, rośliny. Jedne zapachy go przyciągają (np. woń szynki), a inne odpychają (np. cytryny). Jeśli pies wyczuje w trawie przyjemny dla niego zapach, może chcieć się w nim wytarzać. Natomiast jeśli pies ma na sobie zapach, którego nie lubi (np. został umyty znienawidzonym szamponem), będzie tarzał się w trawie, aby pozbyć się niechcianej woni.

4. Mają podrażnienie lub alergię

Innym powodem, dla którego pies tarza się w trawie, może być uczucie swędzenia spowodowane podrażnieniem, urazem bądź alergią. Takiemu zachowaniu mogą towarzyszyć inne objawy takie jak zaczerwienienie, wypadanie sierści, częste drapanie. Chory pies może też ocierać się o inne powierzchnie, np. ściany, dywany. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem weterynarii, który wdroży odpowiednie leczenie.

5. Kochają to uczucie

Może się też zdarzyć, że twój pies po prostu uwielbia uczucie tarzania się w trawie. Jeśli wygląda przy tym na zrelaksowanego i szczęśliwego, to dobry znak. Można to poznać po rozchylonym pyszczku i odchylaniu głowy. Taki pies cieszy się przebywaniem na zewnątrz i towarzystwem otaczającym go osób. To jego sposób na okazanie radości i sposób na wyrażenie dobrych emocji.

Czy pozwalać psu tarzać się w trawie?

Tarzanie się w trawie nie jest niczym niepokojącym, dopóki psy nie robią tego w odchodach lub nie próbują złagodzić w ten sposób swędzenia skóry. W innych przypadkach, gdy pies cieszy się tarzaniem w trawie, kieruje nim instynkt lub poczucie wspólnoty, więc nie ma się czym martwić. Wręcz przeciwnie – jest to coś, czym trzeba się cieszyć.

