A może by tak rzucić pracę i "zejść na psy"? 5 najlepszych zawodów związanych z psami

Masz dość swojej pracy? A może właśnie zdałeś maturę i nie wiesz co dalej? Jeśli kochasz zwierzęta, masz do nich rękę i będąc w pracy, nie chcesz spędzić tam ani jednego dnia, być może powinieneś pracować z psami. Oto 5 najlepszych zawodów dla psiarzy.

Usługi psich fryzjerów cieszą się ogromną popularnością fot. 123rf.com

1. Groomer

W języku angielskim słowo "grooming" oznacza "pielęgnować". Od tego wyrazu pochodzi nazwa zawodu groomer, który jest – po prostu – psim fryzjerem. Do obowiązków takiej osoby należy wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych: czesania zwierząt, czyszczenia im uszu, obcinania pazurów. . Osoba chcąca pracować jako groomer powinna posiadać podejście do zwierząt, zdolności manualne oraz cierpliwość. Niezbędne jest też ukończenie kursu, którego koszt to około 10 tysięcy złotych. Dobry groomer w dużym mieście może zarabia ok. 5000 zł miesięcznie.

2. Petsitter

Jeśli nazwa "petsitter" kojarzy ci się z angielską nazwą niani, czyli "babysitter", to masz rację, ponieważ petsitter jest osobą, która "niańczy" zwierzęta. Petsitterzy mogą zajmować się zwierzętami w swoich domach, domach czworonogów oraz w hotelach. Ich praca polega na żywieniu zwierząt, podawaniu im leków, wyprowadzaniu psów na spacery, wspólnej zabawie. Osoba chcąca pracować jako petsitter powinna być odpowiedzialna i z podejściem do zwierząt. Zawód nie jest regulowany prawnie, więc nie trzeba kończyć żadnych kursów. Zarobki petsittera w dużych miastach to ok. 80 zł za godzinę spaceru, 300 zł za opiekę nad psem w domu klienta i 150 zł za dzień opieki u siebie.

3. Sprzedawca w sklepie zoologicznym

W sklepach zoologicznych bardzo często pracują studenci weterynarii, zootechnicy czy osoby szkolące się na techników weterynarii, a przede wszystkim – osoby z wiedzą i sercem do zwierząt. Takie osoby są w stanie doradzić klientowi o wiele lepiej niż osoby interesujące się czymś innym, np. muzyką czy modą. Niemniej praca w sklepie zoologicznym jest ciężka fizycznie – wymaga wykładania towaru i przenoszenia dużych ładunków, np. 20 kg paczek z karmą dla zwierząt. Sprzedawca w sklepie z artykułami dla zwierząt zarabia w granicach 3500-4000 zł. Może też liczyć na atrakcyjne rabaty dla swoich czworonogów.

4. Technik weterynarii

Technik weterynarii to osoba, która asystuje weterynarzowi podczas operacji, zakłada opatrunki, podaje leki. To zawód odpowiedni dla osób, które nie mają świetny kontakt ze zwierzętami, uwielbiają pomagać i... nie boją się krwi. Żeby zostać technikiem weterynarii, trzeba ukończyć technikum weterynaryjne lub szkołę policealną. Po zdobyciu dyplomu i odbyciu obowiązkowych praktyk można pracować w schronisku, hotelu dla zwierząt, lecznicy weterynaryjnej i w hodowlach. Zarobki technika weterynaryjnego to od 3000 do 5000 zł.

5. Zoofizjoterapeuta

Zoofizjoterapeuta to osoba zajmująca się usprawnianiem czworonogów i przywracaniem im sprawności po chorobach, wypadkach, zabiegach. Rehabilitant zwierząt masuje czworonogi, pomaga im w eliminacji bólu, wzmacnia ich mięśnie. Nieodłącznym elementem tej pracy jest kontakt z weterynarzem oraz szkolenie opiekunów czworonoga. Osoba chcąca pracować jako zoofizjoterapeuta powinna być empatyczna, kochać zwierzęta oraz lubić biologię i chemię. Uprawnienia do wykonywania zawodu można zdobyć na studiach licencjackich lub specjalnych kursach. Zarobki zoofizjoterapeuty to 4000 – 5000 zł.

