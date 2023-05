Caffe Vergnano – kawa z misją. Coca-Cola HBC Polska włącza do oferty włoską markę

Caffé Vergnano to marka, która oferuje nie tylko wspaniały smak, ale także wspiera kobiety na całym świecie. Prezeska firmy i inicjatorka projektu Carolina Vergnano w rozmowie z naTemat podkreśla, co było iskrą zapalną do stworzenia projektu Woman in Coffee. – Poza tym, że jestem człowiekiem w biznesie, jestem kobietą i matką, a 70 proc. pracowników plantacji kawy stanowią kobiety – mówi w rozmowie z naTemat.

Czy wiesz, że pijąc kawę, możesz wspierać kobiety w różnych zakątkach świata?

Większość Polaków wypija średnio od 1 do 2 filiżanek kawy dziennie. To jednak nie zaspokaja w pełni apetytu na "małą czarną" – stajemy się coraz bardziej wymagającymi i dojrzałymi kawoszami, chętnie sięgając po wyroby premium. Coraz większe znaczenie ma dla nas także społeczna odpowiedzialność biznesu. To tylko niektóre trendy, którymi podzielili się z nami przedstawiciele Coca-Cola HBC Polska podczas oficjalnego powitania nowej marki w swoim portfolio.

Włoski styl, rodzinna tradycja, zrównoważone podejście, wyjątkowy smak i wysoka jakość to atrybuty Caffè Vergnano, która już od ponad 140 lat urzeka smakiem i otula aromatem mieszkańców Półwyspu Apenińskiego.

Historia marki sięga 1882 roku, kiedy to jej twórca – Domenico Vergnano, otworzył pierwszy, butikowy sklepik z kawą. Przez lata, cztery pokolenia Vergnano pracowały na sukces rodzinnej marki, którą od dawna uwielbiają Włosi, a którą już teraz, dzięki partnerstwu z Coca-Cola HBC, lepiej będą mogli poznać także Polacy, odwiedzając kawiarnie, restauracje i hotele w całym kraju.

Zapytaliśmy Carolinę Vergnano o to, czego Polacy mogliby się nauczyć od Włochów, jeśli chodzi o kulturę picia kawy.

– Zdecydowanie nie można mówić o jednostronnej nauce. Za każdym razem, gdy eksportujemy, dajemy coś naszym konsumentom i otrzymujemy coś od nich. To nigdy nie jest historia jednej strony, a nauka lokalnej kultury – uczymy się przepisów i metod produkcji kawy i adaptujemy to do lokalnej kultury. Nie ma jednego dobrego sposobu picia kawy – espresso nie jest lepsze niż capuccino, a capuccino niż latte. Liczy się baza, czyli także to jak ludzie w danym kraju podchodzą do kawy – wyjaśniła.

Jak podkreśliła, każdy kraj na świecie ma swoje rytuały związane z jej piciem. – Nie chcemy mówić nikomu "jest jeden sposób na picie kawy". My dajemy produkt i uczymy się kultury kraju, do którego go przekazujemy. Każdy region świata ma w sobie coś specyficznego, my chcemy szanować tradycję każdej kultury i dodać tam tylko trochę stylu Vergnano. Ostatnie 20 lat udowadnia, że ludzie kochają kawę, a najmłodsze pokolenia mają na to swoje własne sposoby – dodała.

Caffè Vergnano – marka z misją

Caffè Vergnano od zawsze przywiązywało dużą wagę do odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, a jej działalności zawsze przyświecały nadrzędne wartości – równość, różnorodność i szacunek. To właśnie z nich zrodził się projekt "Women in Coffee", którego celem jest wspieranie i realizacja projektów biznesowych, edukacyjnych i społecznych, w których centrum są właśnie kobiety pracujące na plantacjach kawy.

– Pomimo że aż 70% pracowników plantacji kawy na świecie to kobiety, ich rola w wielu miejscach na świecie jest niewystarczająco dostrzegana. Ten projekt to nasze zrównoważone marzenie. Pomagamy kobietom realizować ich plany i aspiracje, bez barier i nierówności płciowych. Dostarczamy narzędzia i wiedzę, by wesprzeć je, wzmacniać ich pozycję, otwierać na nowe możliwości. Cieszę się, że teraz, dzięki partnerstwu z Coca-Cola HBC, możemy ruszyć z projektem także w polskich lokalach – mówiła podczas wizyty w Warszawie, Carolina Vergnano – prezeska firmy i inicjatorka projektu.

Trzy cechy sukcesu? Przede wszystkim ciężka praca – jeśli nie pracujesz ciężko, nie dojdziesz nigdzie. Kolejna rzecz to pokora, jesteśmy malutcy w wielkim świecie i powinniśmy starać się osiągnąć szczęście na naszą miarę. Trzecia rzecz to pasja – poza pokorą i ciężką pracą musisz umieć marzyć i tworzyć, pracować w pasji. To przepis na osiągnięcie sukcesu, który jednak nie zawsze musi być wielką rzeczą. Małe rzeczy zapewniają nam szczęście. Carolina Vergnano

W rozmowie z naTemat Carolina Vergnano podkreślała, że Vergnano jest rodzinną firmą, a rodzina to wartości. – Wtedy pomyśleliśmy o ludziach pracujących na plantacjach w krajach zbierania kawy. Poruszyła mnie informacja, że kobiety stanowią 70 proc. pracowników plantacji. Jestem osobą w biznesie, ale w pierwszej kolejności kobietą i matką, która pracuje z wieloma kobietami. Rozpoczęliśmy więc projekt dobroczynny sygnowany symbolem różowego kubka, by zbierać pieniądze dla pracowniczek na Dominikanie. Teraz jesteśmy w Hondurasie, gdzie budujemy bibliotekę w pobliżu plantacji. Właściwie całą przestrzeń do życia dla rodzin pracujących na plantacji. Chcieliśmy dać im możliwość, żeby mogli marzyć i planować swoją przyszłość. Ten projekt inspiruje mnie każdego dnia – mówiła.

Dzięki wspólnemu działaniu z Coca-Cola HBC, Caffé Vergnano nie tylko zagości w większej liczbie kawiarni i restauracji. Właśnie ogłoszono pierwszy w Polsce lokal pod szyldem "Women in Coffee", który będzie wspierał projekt Caroliny Vergnano.

Obecność w programie oznacza, że w krakowskiej restauracji Hevre pojawi się "Różowa kolekcja" kaw premium podawanych w charakterystycznych, różowych filiżankach. Ziarna tych mieszanek pochodzą z Dominikany i Hondurasu, czyli krajów, do których płynie pomoc w ramach inicjatywy.

Jako kolejny lokal w Polsce dołączy kawiarnia Nowa Prowincja. Coca-Cola HBC Polska już zapowiada następne lokalizacje.

– W naszej misji zrównoważonego rozwoju kwestie równości i różnorodności odgrywają równie ważną rolę. Wiemy, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne, a przywództwo i podejmowanie trafnych decyzji to umiejętności, które posiadają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Z dumą mogę powiedzieć, że już dziś w Coca-Cola HBC w Polsce ponad 40% stanowisk kierowniczych zajmują kobiety, a do 2025 roku planujemy osiągnąć poziom 50%.

Na pewno będziemy wspierać "Women in Coffee", zachęcając naszych klientów do dołączenia do programu – podkreśla Ruža Tomić Fontana, dyrektor generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Dotychczas, dzięki funduszom zebranym ze sprzedaży linii "Women in Coffee", wsparcie otrzymały przedsiębiorczynie z Santo Domingo na Dominikanie i społeczność Cual Bicicleta z Hondurasu. Obecnie wraz z organizacją Telefono Ros realizowane są także działania na rzecz walki z przemocą wobec kobiet oraz program edukacyjny Funtasia dedykowany dzieciom i młodzieży. To nie koniec - Caffé Vergnano zachęca lokalne organizacje różnych krajów do współpracy w ramach projektu.