Politycy Platformy rozjechali się po Polsce. "Śladami afer PiS"

Politycy Platformy Obywatelskiej na swoich mediach społecznościowych ogłosili, że ruszają na objazd po Polsce, którego hasło przewodnie brzmi "śladami afer PiS". – Ruszamy w trasę i będziemy pokazywać absurdy rządu PiS, które rujnują portfele Polaków – przekazał poseł Konrad Fryszak.

Politycy PO rozjechali się po Polsce. "Śladami afer PiS" Fot. screen Kinga Gajewska Twitter

Politycy PO ruszają w trasę "śladami afer PiS"

Pierwszym punktem akcji "Śladami afer PiS" są działania związane z mieszkalnictwem w ramach których posłowie PO zamierzają pokazywać, "w jaki sposób afery PiS rujnują portfele Polaków". Politycy PO wyruszyli z warszawskiej Woli autobusem z napisem "Śladami afer PiS". Zachęcali mieszkańców do udziału w akcji. Przekonywali, że można przejechać się z nimi, posłuchać i porozmawiać.

"Specjalnym autobusem ruszamy śladami PiS-owskich milionerów, którzy uwłaszczyli się na 'Willach Plus' oraz śladami pustych placów, gdzie miały powstać 'Mieszkania Plus'" – ogłosił w mediach społecznościowych Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący PO.

Konrad Fryszak zwrócił uwagę, że na ulicy Ratuszowej, gdzie miało powstać kolejne Mieszkanie Plus. "[...] zamiast bloku zamknięty i ogrodzony plac. Przyjechaliśmy autobusem linii "śladami afer PiS", by odkryć ich wszystkie oszustwa" – napisał.

Politycy PO program mieszkaniowy rządu PiS nazwali "antyprogramem". W konferencji wzięli posłowie: Konrad Fryszak, Michał Krawczyk i Aleksander Miszalski, Adam Hać, wiceburmistrz dzielnicy Wola w Warszawie oraz przedstawiciele mieszkańców Mieszkania Plus w Radomiu i w Gdyni. Ci wskazywali, że osoby, które zdecydowały się na program mieszkanie Plus, muszą borykać się z "opłatami rujnującymi domowy budżet".

Jeden z przedstawicieli mieszkańców Mieszkania Plus z Gdyni zwrócił się do premiera Morawieckiego, odpowiadając na jego zapewnienia, że rozmawiał z zadowolonymi beneficjentami Mieszkania Plus. – Panie premierze, proszę nie kłamać, nie rozmawiał pan z nikim. Gdyby odpowiedział pan na nasze zaproszenie, usłyszałby pan gorzką prawdę. Nie ma wśród nas ludzi zadowolonych – powiedział. – Są wśród nas ludzie rozczarowani i nabici w program Mieszkanie Plus. Tu szklanka jest w 100 proc. wypełniona rozczarowaniem – dodał. Przedstawiciele mieszkańców zapowiedzieli, że jeśli rząd nie podejmie odpowiednich działań, przyjadą do Warszawy strajkować.