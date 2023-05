Czy kura potrzebuje koguta, żeby składać jajka? Większość osób nie zna odpowiedzi na to pytanie

Daria Siemion

C zęść moich znajomych do zeszłej soboty tkwiła w błędnym przekonaniu, że "kura do składania jajek potrzebuje koguta". Kiedy powiedziałam im, że tak nie jest, a kurze jajka to w rzeczywistości "kurzy okres", byli w szoku. To jak to jest z tymi jajkami? I po co kurze kogut, skoro znosi jaja bez niego?