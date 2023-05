Po czym poznać, że kot jest szczęśliwy? 11 oznak, że jest mu dobrze

Ocierają się, ugniatają kołdrę – koty codziennie próbują powiedzieć nam, jak są szczęśliwe. Po czym poznać, że czują się dobrze i niczego im nie brak? Oto 11 sygnałów, że w danej chwili są zrelaksowane i szczęśliwe.

Mrużenie oczu jest u kotów oznaką szczęścia fot. 123rf.com

1. Ociera się

Koty, ocierając się, zaznaczają swoje terytorium oraz wzmacniają więzi. Na swoich policzkach i brodzie mają specjalne gruczoły, które wydzielają przypisany im zapach – swego rodzaju podpis. Koci behawioryści uważają, że koty ocierają się o ludzi, aby pokazać im, że ich lubią.

2. Mruczy

Mruczenie to jeden z najbardziej czytelnych sygnałów, że kot czuje się wyśmienicie. Mruczenie można interpretować jako pozytywne, gdy towarzyszą mu inne symbole szczęścia, np. mrużenie oczu. Koty mogą mruczeć podczas interakcji z ludźmi, zabawy z innymi kotami, karmienia kociąt. Mruczą też, gdy są śpiące albo gdy ugniatają.

3. Ma ogon w kształcie znaku zapytania

Koty używają ogona, aby pokazywać, jak się czują. W ten sposób mruczki informują nas i siebie nawzajem, jakie mają zamiary, jak się czują i co planują. Szczęśliwe, zadowolone z życia koty składają ogon w kształt przypominający znak zapytania – te koty są przyjaźnie nastawione, ciekawe i gotowe do interakcji.

4. Wita miauczeniem

Szybkie i wysokie miauczenie może być oznaką, że kot ma dobry nastrój. Widać to kiedy kot wita opiekuna w drzwiach domu. Wokalizacja jest wtedy nie tylko powitaniem, ale i wyrazem uciechy. Zdarza się też, że koty podchodzą i miauczą, by zwrócić na siebie uwagę albo oczekując jedzenia. Co ciekawe, koty wydają ponad 100 różnych odgłosów!

5. Chce się bawić

Kot, który chce się bawić, to kot w dobrym nastroju. Być może nie może się doczekać, aby poskakać na wędkę albo "skopać" pluszową zabawkę. Energia do zabawy jest oznaką, że kot czuje się zdrowy i szczęśliwy. Natomiast jeśli zwierzę nagle staje się ospałe i niechętne do interakcji, może być to objawem choroby, starzenia lub oznaką stresu.

6. Ugniata

Ugniatanie łapkami koca lub kołdry może być sygnałem, że kot ma bardzo dobre samopoczucie. Często można zauważyć wtedy, że kot mruży oczy i mruczy, co jest oznaką poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia. Czasami jednak ugniatanie może oznaczać kocią chorobę sierocą lub zbyt wczesne odebranie od matki.

7. Powoli mruga

Dla ludzi mruganie jest odruchem bezwarunkowym, ale dla kotów może być to znak, że są zrelaksowane i szczęśliwe. U kotów bezpośredni kontakt wzrokowy jest uważany za wyzwanie lub zagrożenie, ale kiedy kot patrzy na daną osobę lub zwierzę i powoli mruga, pokazuje, że jest przyjazny. Jeśli odwzajemnisz to mrugnięcie, okażesz mu miłość.

8. Dba o higienę

Koty uwielbiają pielęgnować swoje futro. Według niektórych behawiorystów poświęcają na to nawet dwie godziny dziennie. Utrzymanie zdrowej, lśniącej sierści jest dla nich normalne. Jeśli kot zaniedbuje higienę, może być to oznaka, że ma złe samopoczucie albo jest chory. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy zwrócić się do lekarza weterynarii.

9. Chętnie je

Tak samo, jak pielęgnacja sierści może być oznaką dobrego zdrowia i szczęścia, apetyt może być sygnałem, że kot ma się dobrze. Jeżeli zwierzak unika posiłków, może być chory albo zestresowany. Czasami chodzi też o ból zębów lub kiepski wybór karmy. W takiej sytuacji należy poradzić się weterynarza.

10. Przytula się

Chociaż koty są postrzegane jako samotne stworzenia, które "mają swoje sprawy", niektóre uwielbiają przytulanie. Spanie u kogoś na kolanach albo obok niego jest dla kota najwyższą formą zaufania. Takie zachowania oznacza, że kot ceni relację, w której się znajduje, a przy swoim człowieku, czuje się dobrze i bezpiecznie.

11. Nie ma problemów z kuwetą

Koty mogą komunikować się ze swoim opiekunem, wykorzystując kuwetę. Jeżeli zaczynają załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne poza kuwetą, może być to sygnał, że coś jest nie tak. Nie zawsze chodzi o to, że kuweta jest brudna albo kotu nie odpowiada piasek. Czasami zwierzę jest chore lub jest zestresowane. W takim wypadku lepiej odwiedzić weterynarza.

