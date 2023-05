10 roślin ogrodowych bezpiecznych dla psa. Z nimi ogród będzie piękny i zdrowy

Ogród bez roślin wydaje się surowy i niezbyt przytulny. Kolorowe kwiaty, krzewy i drzewa poprawiają wygląd każdej posesji. Jakie rośliny zasadzić w ogrodzie, jeśli mamy w nim czworonoga? Oto 10 najpiękniejszych roślin bezpiecznych dla psa – są piękne i łatwe w uprawie.

10 roślin ogrodowych bezpiecznych dla psa fot. 123rf.com

1. Aksamitka

Aksamitka to kwiat należący do rodziny astrowatych. Obejmuje ponad 20 gatunków występujących naturalnie w Ameryce Środkowej, Południowej i w Meksyku. W Polsce aksamitka to popularna roślina ozdobna oraz lecznicza – zawiera substancje o działaniu przeciwnowotworowym, m.in. cenne dla zdrowia karotenoidy. Roślina jest wykorzystywana do parzenia herbat, barwienia potraw, a także jako składnik kosmetyków. Przypisuje się jej właściwości odstraszające pasożyty, co sprzyja psom.

2. Lawenda

Lawendę uprawia się zarówno w celach ozdobnych, jak i leczniczych. Roślina znajduje zastosowanie w weterynarii i kosmetyce. Ma działanie odstraszające pchły, kleszcze, komary – to wręcz wskazane, by pies, jeśli nie ma alergii, się o nią ocierał. Zapach lawendy ma na zwierzęta działanie relaksujące. Preparaty na bazie rośliny są stosowane w celu zmniejszenia lęku separacyjnego i strachu przed burzą. Jednocześnie lawenda jest piękna i łatwa w uprawie.

3. Fuksja

Fuksja to roślina ozdobna, którą można uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i w doniczce. Jej uprawa nie jest skomplikowana, a efekt zwala z nóg. Znakiem charakterystycznym fuksji jest piękny, niezwykle intensywny kolor. Roślina lubi być przycinana i dobrze znosi przesadzanie. Wymaga jednak ochrony przed wiatrem. Najlepiej zasadzić ją w stanowisku cienistym lub półcienistym w podłożu próchniczym o pH 6,0–6,5.

4. Fiołek trójbarwny

Fiołek trójbarwny w środowisku naturalnym występuje w umiarkowanych i podzwrotnikowych strefach Azji i Europy. W Polsce jest to roślina pospolita. Dorasta do 30 cm wysokości, będąc ozdobą wielu ogrodów. Fiołek może być wykorzystywany w celach leczniczych – ma działanie moczopędne i pomaga na bolesne oddawanie moczu. Napary z ziela są wykorzystywane w leczeniu podrażnień i chorób skóry. Fiołek trójbarwny jest rośliną bezpieczną dla psa.

5. Ligustr pospolity

Ligustr pospolity to najpopularniejszy bezpieczny żywopłot dla psa. Roślina należy do rodziny oliwkowatych. W Polsce jest uznawana za gatunek rodzimy. Ligustr może osiągnąć 2-3 wysokości. Posiada nieregularny kształt, ale można go przycinać. W lipcu i sierpniu zakwita, dając drobne, pachnące kwiaty. Roślina nie jest wymagająca w uprawie, nie wymaga regularnych nawożeń. Najlepiej zasadzić ją w półcieniu na żyznej, umiarkowanie wilgotniej glebie.

6. Irga błyszcząca

Irga błyszcząca to jeden z najczęściej spotykanych krzewów liściastych w Polsce. Roślina naturalnie występuje w Rosji. Ma charakterystyczne wzniesione pędy i piękne, błyszczące listki, które jesienią barwią się na czerwono lub żółto. Na przełomie maja i czerwca igra kwitnie, dając różowe kwiaty. Latem pojawiają się na niej czarne owocowe o średnicy ok. 1 cm – choć nie smakują zbyt dobrze, są bezpieczne dla zwierząt i ludzi. Igra błyszcząca preferuje stanowiska słoneczne.

7. Lilak pospolity

Lilak pospolity potocznie nazywany bzem to krzew lub drzewo z rośliny oliwkowatych. Roślina pochodzi z południowo – wschodniej Europy. W Polsce jest jedną z najchętniej sadzonych roślin ogrodowych. Lilak kwitnie wiosną, od kwietnia do czerwca, dając piękny kwiatostan. Roślina wyróżnia się pięknym kolorem – białym lub fioletowym – oraz intensywnym, przyjemnych zapachem. Bez jest rośliną bezpieczną dla psa, przyjazną ptakom i jeżom. Co więcej, wabi motyle.

8. Berberys Tunberga Atropurpurea

Berberys Thunberga Atropurpurea to ciernisty krzew liściasty o kulistym kształcie. Roślina kwitnie na przełomie maja i czerwca, dając żółte kwiaty o pięknym zapachu. Berberys najbardziej lubi stanowiska słoneczne i półcieniste. Osiąga wysokość około 1,5-2 m. Gatunek ten jest odporny na wiele chorób i szkodników. Doskonale prezentuje się w towarzystwie innych roślin, np. bzu. Dla zwierząt domowych berberys jest bezpieczny – nie zawiera toksycznych substancji i nie ma intensywnego zapachu.

9. Śliwa wiśniowa

Śliwa wiśniowa, nazywana inaczej ałyczą, to niewielkie drzewo dające czerwonofioletowe owoce i białoróżowe kwiaty. Gatunek naturalnie występuje w południowej Azji i na Bałkanach. Roślina może osiągnąć 7 m wysokości, dając latem wiele cienia. W czasie przekwitania drzewo prezentuje się niezwykle efektownie, będąc jedną z najwspanialszych ozdób polskich ogrodów. Śliwa wiśniowa nie jest wymagająca w uprawie, dobrze znosi ulewy i upał. Jej owoce, kwiaty i liście nie są toksyczne dla psów.

10. Klon pospolity

Klon pospolity to popularne średniej wielkości drzewo. Jego cechą charakterystyczną jest rozłożysty okrągły kształt. Roślina dorasta maksymalnie do 20-30 metrów wysokości, dając wiele cienia. W kwietniu drzewo tworzy miododajne kwiaty potocznie nazywane "noskami". Drzewo występuje w wielu odmianach o różnej odporności na mróz i wielkości. Jest to drzewo bezpieczne dla zwierząt domowych – kotów, psów i innych.

