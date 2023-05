Nie wiesz, jak rozmawiać o porno? Wystarczy kupić bilet na pewien spektakl

Idziecie na randkę. Jest fajnie. Z dnia na dzień robi się coraz fajniej. A potem okazuje się, że on jest reżyserem filmów porno. Co robisz? Czasem jedyna, a zarazem najlepsza odpowiedź brzmi: zaczynasz śpiewać. “Believe me, there will be no porn” to przykład musicalu, w którym absurdalna konwencja stanowi realne wsparcie w znalezieniu języka do rozmowy o “problemie”.

Musical “Believe me, there will be no porn” miał swoją premierę w połowie maja w teatrze Potem-o-Tem - niezależnej instytucji, która po latach tułaczki znalazła stałą siedzibę na warszawskim Muranowie.

Twórcy Potem-o-Tem mają jasno zdefiniowany cel: chcą tworzyć teatr dla siebie - trzydziestolilkulatków, żyjących w ciekawych, niepewnych, szalonych, przerażających, fascynujących (niepotrzebne skreślić) czasach. A że problemy, z jakimi zmagają się millenialsi, są dość specyficzne, od razu było wiadomo, że na deski Potem-o-Tem raczej nie zawitają klasycy.

Spektakle szyte są więc na miarę wyzwań, jakim aktualnie musi sprostać młode (wciaż - tego się trzymajmy!) pokolenie 30+. Jednym z nich, jak przekonuje reżyser i scenarzysta, Marcin Zbąszyński, jest pornografia.

Chciałem zrobić spektakl musicalowy na temat, który będzie elektryzujący. Od jakiegoś czasu myślałem o tym, że w przestrzeni publicznej coraz więcej opowiadamy o seksie, o edukacji seksualnej, ale temat pornografii, którą wedle różnych badań ogląda ponad połowa dorosłych ludzi, jest mało eksponowany. W związku z tym stwierdziłem, że warto by przekuć ten balonik i pogadać o tym, dlaczego my właściwie to porno oglądamy, jak na nie reagować, co z nim zrobić; zastanowić się, z czego wynika fakt, że porno nas paraliżuje na różnych poziomach? Marcin Zbąszyński

Dobre pytanie. Może warto przy okazji zadać jeszcze jedno: dlaczego zaczynamy się nad tym zastanawiać tak późno? Czy aby o “tych” rzeczach nie trzeba by zacząć rozmawiać nieco wcześniej, gdzieś w okolicach wieku szkolnego? Zdecydowanie. I dlatego też “Believe me, there will be no porn” zaczyna się od rozmowy nauczycielki z uczniami.

Jak rozmawiać o pornografii?

Takie pytanie nieustannie zadaje sobie Paula - “pani” od WDŻ. Ciężko jej znaleźć odpowiedź, bo i potencjalnych rozmówców ma jak na lekarstwo: dwójka uczniów, ratujących frekwencję, niespecjalnie się do tego nadaje - jeden zabujał się w pani, drugi przyszedł w charakterze wsparcia moralnego.

W świecie dorosłych Paula, jako singielka, również nie ma zbyt wielu okazji do wymiany poglądów na tematy intymne. Wtem, niespodziewanie, w jej życie wkracza Mateo - z uroczym łobuzerskim uśmiechem i determinacją, aby udowodnić dziewczynie, że nie jest tylko przeciętnym podrywaczem.

Ku zaskoczeniu obojga, sztuka ta udaje mu się lepiej, niż przewidywał. Paula odwzajemnia uczucie i… tu pojawia się komplikacja, na którą czekają widzowie. Otóż Mateo kręci porno - mówiąc wprost, bo w jego opinii są to artystyczne erotyki. Niezależnie jednak od zastosowanej nomenklatury, głównym wątkiem jego produkcji jest seks.

W teorii Paula powinna być najlepszą kandydatką na partnerkę dla Mateo - kto ma umieć radzić sobie z tematem seksu jak nie pani od WDŻ? W praktyce para ląduje na kozetce psycholog Aleksandry o wiele mówiącym nazwisku Fiutek. Czy terapia okaże się skuteczna? Aby nie zdradzić zbyt wiele, powiedzmy tylko, że zarówno Paula, jak i Mateo odbędą podróże do czasów dzieciństwa, podczas których przepracują swój stosunek do pornografii.

Pytanie, czy introspekcje nie były stratą czasu? Na horyzoncie majaczy bowiem widmo zakazu oglądania, posiadania i kręcenia porno. Jego twarzą jest Sandra - polityczka, która wierzy, że społeczeństwo powinno samo zdefiniować swój stosunek do “filmów dla dorosłych” i wyrazić go w referendum.

Komediowy musical o porno nie byłby komediowym musicalem o porno, gdyby nie objawił się w nim głos z niebios. I tak też się dzieje, gdy na scenę wkracza Eryk - młody ksiądz ze wstydliwym problemem, który - na szczęście - odbiera mu prawo do moralizatorstwa.

Takiego prawa nie dostaje żaden z bohaterów, bo i wszyscy oni mają w zasadzie dwie twarze: albo coś ukrywają, albo na przestrzeni spektaklu diametralnie zmienią swoje podejście do pornografii. I to jest właśnie najciekawszy aspekt sztuki. W “Believe me, there will be no porn” nikt nie jest taki, jaki wydaje się na początku.

Podobnie jak w życiu, chciałoby się powiedzieć. I rzeczywiście, problemy, o których śpiewają do siebie postaci, są może przerysowane, ale nietrudno znaleźć w nich echa prawdziwych rozmów, jakie przyszło albo przyjdzie nam prowadzić - z partnerami, z dziećmi.

Bo co powiedzieć, kiedy nakryjecie nastolatka na oglądaniu porno? Statystyki mówią, że przy odrobinie uważności jest to ewentualność niemal pewna: z porno styka się jedna trzecia chłopców w wieku 7-12 i połowa w wieku 13-18. U dziewczyn odsetek ten jest niższy, ale niewiele.

Można zignorować taki epizod - pewnie. Tylko czy taka strategia pomoże, czy raczej zaszkodzi? Kiedy będzie dobry moment na rozmowę o tym, jak wygląda seks w prawdziwym życiu? Pewnie nigdy, bo jak pokazują statystyki, jednym z najpopularniejszych uzależniaczy w Polsce jest właśnie porno.

Czy to oznacza, że pornografii należy zakazać? Absolutnie nie. To znaczy, że trzeba nauczyć się o niej swobodnie rozmawiać. Jeśli jeszcze nie wiecie jak, idźcie na “Believe me, there will be no porn”. Jeśli wiecie, też idźcie - dla błyskotliwych dialogów i melodii, których nie będziecie w stanie wyrzucić z głowy. No i dla lalek, które w spektaklu robią naprawdę dobrą robotę.