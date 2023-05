Turner pozostawiła po sobie nie tylko muzykę, ale też... olbrzymi majątek. Kto może go odziedziczyć?

Odeszła legenda. Tina Turner zmarła w wieku 83 lat. Miałam na swoim koncie mnóstwo hitów, a długa kariera pozwoliła jej zgromadzić okazały majątek. Kto najpewniej zostanie spadkobiercą?

Zmarła Tina Turner. Fot. Photoshot/REPORTER

Nie żyje Tina Turner – ta przykra wiadomość obiegła media w środę, 24 maja. "Tina Turner, królowa rock'n rolla zmarła spokojnie w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Küsnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Świat stracił legendę muzyki i wzór do naśladowania" – przekazał w oświadczeniu menedżer artystki.

Kariera i dorobek Tiny Turner

Królowa rock'n'rolla przez ponad 60 lat aktywnie działała na scenie i bawiła fanów na całym świecie. Na estradzie działała od 1957 roku. Po raz pierwszy zyskała rozgłos jako jedna z wokalistek wspierających zespół jej męża "The Kings of Rhythm". Wkrótce została liderką zespołu, a para odniosła komercyjny sukces dzięki "Fool in Love" oraz "It's Gonna Work Out Fine", które we wczesnych latach 60. trafiły na amerykańskie listy przebojów. Jednak jej mąż Ike Turner był przemocowcem. Turner go zostawiła.

Artystka swoim dorobkiem przez lata zbudowała sobie legendarną już popularność, która w naturalny sposób przyniosła jej znaczne bogactwo.

Czytaj także: Jej życie nie było usłane różami. To najbardziej bolesne wątki z biografii Tiny Turner

Daily Mail podaje, że "po sprzedaniu ponad 100 milionów płyt na całym świecie gwiazda 'Proud Mary' zgromadziła oszałamiający majątek szacowany na 250 milionów dolarów".

Poza błyskotliwą karierą muzyczną Turner pojawiła się także na dużym ekranie w filmach "Tommy" (1975), "Mad Max Beyond Thunderdome" (1985) i "Last Action Hero" (1993). Jej największe przeboje do dziś śpiewają wszystkie pokolenia. "Simply The Best"; "Private Dancer" czy "What's Love" to tylko niektóre z nich.

Zaledwie dwa lata temu Turner sprzedała swoje prawa do wizerunku za 50 milionów dolarów. Zainwestowała 76 milionów dolarów w posiadłość obejmującą dziesięć budynków i przeszła na emeryturę, osiadając w Szwajcarii.

Spadkobiercy majątku Turner

Naturalnym spadkobiercą jest wdowiec, 67-letni Erwin Bach. Tina Turner wyszła za niego za mąż w 2013 roku.

"Miał najpiękniejszą twarz, jaką można sobie wyobrazić. Świetnie wyglądał. Moje serce mocniej zaczęło bić, a ręce mi się trzęsły. Był inny niż wszyscy, pociągający, przyjemny, niepretensjonalny" - tak mówiła o ich pierwszym spotkaniu w rozmowie z "Rolling Stones".

To dla niego w latach 80. przeprowadziła się do Kolonii, w 1994 roku zamieszkali w Szwajcarii. Bach był "tym jedynym" w życiu Turner. Aby uratować swoją ukochaną, oddał jej własną nerkę. Tina miała też dwóch biologicznych synów, ale Ronald i Craig już nie żyją. Ronnie zmarł rok temu na raka. Craig, którego miała z saksofonistą Rauymondem Hillem, odebrał sobie życie w 2018 roku w wieku 59 lat.

Warto też wspomnieć, że piosenkarka pełniła też rolę mamy dla dwóch adoptowanych synów, pochodzących z pierwszego związku jej byłego męża, Ike’a: Michaela i Ike’a Jr. Wiadomo także, że Turner doczekała się wnuków, ale ich życie nie jest wystawiane na ocenę opinii publicznej.