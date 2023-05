Lubisz muzykę pobudzającą lepiej od kawy i energetyków? Nie przegap więc koncertów Gogol Bordello!

redakcja naTemat.pl

N ie zaznał życia ten, kto nie służył w marynarce. Natomiast ten, kto nie był na występie Gogol Bordello, nie wie jeszcze, co to NAPRAWDĘ odjazdowy koncert, podczas którego w ekstazę wpadają zarówno uszy, jak i oczy. Masz ochotę na jedno z tych przeżyć, których nie zapomina się aż do grobowej deski i o których opowiada się wnukom? A więc mamy naprawdę dobre wieści: słynna kapela z Nowego Jorku już niedługo zagra w kraju nad Wisłą. I to trzy razy!