Bójki przed finałem Ligi Europy. Polacy wśród zatrzymanych

Dziewięciu Polaków łącznie trafiło do aresztu w Budapeszcie. Siedmiu zatrzymano po zamieszkach kibiców, do których doszło w stolicy Węgier, przed meczem finału Ligi Europy. Równolegle napadnięto także na Hiszpanów i Włochów. W związku z tą sprawą także zatrzymano dwie osoby z Polski.

Finał Ligi Europy. W Budapeszcie po bójkach zatrzymano m.in. Polaków. Fot. Denes Erdos/Associated Press/East News

31 maja w Budapeszcie zmierzą się AS Roma i Sevilla FC. Kluby powalczą o trofeum w piłkarskim finale Ligi Europy. Wśród kibiców nastroje są bojowe, co doprowadziło do starć między nimi. W związku z zamieszkami musiała interweniować policja, która aresztowała także Polaków.

Z komunikatu budapesztańskiej policji wynika, że komenda XIV dzielnicy wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia "popełnienia przestępstwa napaści grupowej". W związku ze sprawą aresztowano siedmiu obywateli Polski.

Starcia kibiców przed finałem Ligi Europy w Budapeszcie

Jak informują służby, rannych zostało kilka osób, w tym obywatele Hiszpanii i Szwecji. Zostali oni przetransportowani do szpitala przez pogotowie ratunkowe. Do zdarzenia z udziałem Polaków doszło też w V dzielnicy stolicy Węgier. Tam napadnięto na Włochów i Hiszpanów. W tej sprawie również do aresztu trafili dwaj obywatele naszego kraju.

Ograniczenia w Budapeszcie w związku z meczami Finału Ligi Europy

W związku z piłkarskim świętem funkcjonariuszy w Budapeszcie postawiono w stan wyższej gotowości. Służby porządkowe pilnują kibiców, a nad stolicą krążą śmigłowce.

Miasto objęto ograniczeniami w ruchu, które potrwają do czwartku. Na Lotnisku Liszta w Budapeszcie do piątku obowiązują także zaostrzone kontrole.

Finał Ligi Europy zostanie rozegrany na Puskás Aréna w stolicy Węgier. TVP Sport podaje, że 300 kibiców Sevilli pomyliło jednak miasta i zamiast w Budapeszcie, wylądowało... w rumuńskim Bukareszcie.