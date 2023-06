B agnik nawodny to największy polski pająk. Jego nogi mają 7 cm rozpiętości, a odwłok jest dość sporych rozmiarów. Jakby tego było mało, to jest on jadowity, a jego ukąszenie daje objawy kaca. Czy może być gorzej?





Bagnik nawodny, największy pająk w Polsce. Jego ukąszenie powoduje... kaca

Daria Siemion

