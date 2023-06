Zaskakujący ruch Dudy ws. "lex Tusk". Prezydent wygłosił pilne oświadczenie

Katarzyna Florencka

J estem przekonany co do słuszności decyzji o podpisaniu ustawy o komisji ds. wpływów rosyjskich w Polsce – oznajmił w piątek prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa odniosła się do ustawy znanej jako "lex Tusk". Oznajmiła też, że jeszcze dzisiaj złoży do Sejmu nowelizację ustawy, która wprowadzi zmiany w najbardziej kontrowersyjnych tematach.