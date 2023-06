Krowy, powszechnie kojarzone z sielskimi krajobrazami pasterskimi i rolnictwem, od dawna są niedoceniane pod względem inteligencji i zdolności poznawczych. Ostatnie badania naukowe rzucają nowe światło na niezwykłą sprawność umysłową tych zwierząt. Krowy są empatyczne, kreatywne i silne.

Inteligencja krów jest niedoceniana. fot. Wojciech Olkusnik/East News

Znakomita pamięć krów

Pamięć jest jednym z obszarów, w którym krowy wykazują zadziwiające zdolności. Dr John Williams z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadził serię eksperymentów wykazujących, że krowy wykazują doskonałą pamięć przestrzenną, co pozwala im przywoływać określone miejsca i trasy przez dłuższy czas. Ta umiejętność nie tylko pomaga im w strategiach żerowania, ale także podczas poszukiwania drogi do domu.

Michael Turner, fotograf dzikiej przyrody, wspomina incydent podczas obserwacji stada swobodnie wędrujących krów w Alpach Szwajcarskich. – Gdy krowy zeszły ze swojego górskiego pastwiska w kierunku doliny, napotkały rozwidlenie na ścieżce. Najstarsza krowa o imieniu Rosie dokonała decydującego wyboru i pewnie poprowadziła stado właściwą ścieżką, omijając zdradliwe zbocze – mówi w rozmowie z Animal Planet.

Istnieją badania i obserwacje wskazujące, że krowy potrafią rozpoznawać twarze. Przykładowo w badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Wielkiej Brytanii, krowy były uczone rozpoznawania twarzy ludzi na podstawie fotografii. Okazało się, że te łagodne przeżuwacze były w stanie nauczyć się rozpoznawać twarze aż 50 różnych osób i poprawnie je identyfikować. Krowy pamiętały je nawet kilka lat po zakończeniu badań.

Empatyczny jak krowa

Poznanie społeczne, kluczowy aspekt inteligencji, było kolejnym przedmiotem badań wśród naukowców. Dr Robert Thompson z University of Cambridge przeprowadził eksperymenty badające dynamikę społeczną krów w stadzie. Odkrycia ujawniły, że krowy posiadają wyrafinowane zrozumienie hierarchii społecznych, utrzymują stabilne relacje i wykazują empatyczne zachowanie wobec innych członków stada.

Krów nie należy bagatelizować pod względem ich inteligencji. Te zwierzęta mają rozwiniętą inteligencję społeczną i emocjalną , tworzą trwałe więzi z innymi krowami i potrafią współpracować w rozwiązaniu problemów. Ich zdolność do odczuwania emocji, takich jak radość czy strach, jest dobrze udokumentowana. dr Marc Bekoff etolog i emerytowany profesor z University of Colorado

John Anderson, doświadczony rolnik z wiejskiej Szkocji, podzielił się w sieci niezwykłą anegdotą o swojej krowie imieniem Bella. "Pewnego dnia Belli udało się otworzyć bramę prowadzącą na sąsiednie pole, na którym była obfita trawa. Dostrzegając okazję do pysznej uczty, zaprosiła na nią swoje koleżanki. Bardzo mi tym zaimponowała. Ludzie są chytrzy" – napisał żartobliwie na swoim blogu.

Inna farmerka z Wielkiej Brytanii, Emma Thompson, opowiedziała w swoich mediach społecznościowych o emocjonalnej głębi okazywanej przez jej krowy. "Kiedy jedna z moich krów, Daisy, straciła nowo narodzone cielę z powodu komplikacji porodowych, całe stado zebrało się wokół niej, wykazując empatię i wsparcie. W ciągu następnych dni na zmianę byli przy niej i ją pocieszali" – opisuje we wzruszającym poście.

Uciekając z rzeźni

Badania nad percepcją i świadomością zwierząt wskazują, że krowy mogą odczuwać stres i niepokój w sytuacjach, które są dla nich nieznane lub potencjalnie niebezpieczne. Jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy krowy świadomie rozumieją, że jadą do rzeźni. Istnieje jednak wiele relacji i wspomnień rolników, którzy zauważyli, że krowy wykazują lęk lub niepokój w momencie, gdy są prowadzone do rzeźni lub nieznanych miejsc.

Yvonne to niemiecka krowa, która stała się sławna w 2011 roku. Uciekła z rzeźni i przez kilka miesięcy przemieszczała się po Bawarii, unikając schwytania. Ostatecznie została złapana i przekazana lokalnemu azylowi. Jej historia wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów i społeczności lokalnej, wywołując debatę na temat warunkach, w jakich hodowane są krowy oraz sposobów ich uśmiercania.

Dokładna liczba krów zabijanych w rzeźniach na całym świecie jest trudna do ustalenia ze względu na zróżnicowane praktyki hodowlane, różnice w danych statystycznych i brak pełnej transparentności w niektórych regionach. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowa produkcja wołowiny wyniosła około 72 miliony ton w 2020 roku.

Według dostępnych informacji, w 2019 roku w Polsce zabito około 2,18 miliona krów. Należy pamiętać, że te dane odnoszą się wyłącznie do krów przeznaczonych na produkcję mięsa. Istnieje również znaczna liczba krów hodowlanych w Polsce, które służą przede wszystkim do produkcji mleka, a nie są zabijane na mięso.

W Polsce istnieją wymogi prawne i branżowe wytyczne mające na celu zapewnienie, że zwierzęta są traktowane i poddawane ubojowi w sposób humanitarny. Przepisy te mają na celu zminimalizowanie stresu oraz zastosowanie określonych technik, aby proces uśmiercenia był jak najszybszy i bezbolesny. Jednocześnie w Polsce nadal zezwala się na ubój rytualny polegający na wykrwawianiu się zwierząt bez ogłuszenia.

