To koniec sprawy Jakuba Dymka. Jest wyrok w procesie o pomówienie

Alan Wysocki

J akub Dymek wygrał proces dotyczący pomówienia go głośnym tekście opublikowanym w "Co dzienniku Feministycznym" i "Krytyce Politycznej". "Dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierali przez te 6 lat" – napisał publicysta po ogłoszeniu wyroku. To koniec sprawy dotyczącej oskarżeń o nadużycia seksualne.