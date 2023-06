Seks nową dyscypliną sportu? Oni chcą mistrzostw tylko dla dorosłych

Agnieszka Miastowska

C zy to możliwe, że Szwecja zorganizuje pierwsze mistrzostwa Europy w seksie? Od kilku miesięcy kontrowersyjna postać Dragana Bratica walczy o to, by seks stał się nową dyscypliną sportową. – Możemy rozpocząć treningi i potem rywalizację. Seks to jest sport jak każdy inny – mówił w rozmowie z mediami Bratic.