Oto efekt marszu Tuska. Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS w najnowszym sondażu

W najnowszym sondażu partyjnym zbadano poparcie już po wielkim marszu opozycji 4 czerwca, który zgromadził w Warszawie kilkaset tysięcy ludzi. Efekt jest dla głównego ugrupowania opozycji bardzo znaczący. Z tej perspektywy widać, że niedzielna manifestacja mogła mieć kluczowe znaczenie dla partyjnego poparcia.

KO wyprzedza PiS w nowym sondażu partyjjnym. Fot. Andrzej Iwańczuk / REPORTER

Sondaż dla TVN i TVN24 przeprowadził ośrodek Kantar w dniach 5-6 czerwca, a więc już po niedzielnym marszu opozycji w Warszawie, który według różnych szacunków zgromadził 300-500 tysięcy osób. Najwięcej respondentów poparło Koalicję Obywatelską. 32 procent głosowało więc na ugrupowanie, które współtworzy Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry, Kukiz'15, Republikanie) chce głosować 31 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu uplasowały się Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Konfederacja (Korwin, Ruch Narodowy, Braun), na które oddanie głosu zadeklarowało po 10 procent badanych. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, którą chce poprzeć 6 procent respondentów. Poza parlamentem znalazłaby się AgroUnia Michała Kołodziejczaka z poparciem 2 proc. ankietowanych oraz Porozumienie Jarosława Gowina z wynikiem 0 procent.

Wzrost notowań KO widać też w innych badaniach. Jak już informowaliśmy w naTemat, dane na temat poparcia dla partii politycznych zebrał IBRiS dla Radia Zet. Badania przeprowadzono 4 czerwca, a respondentów zapytano o to, na jaką partię zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. Na pierwszym miejscu niezmiennie jest Prawo i Sprawiedliwość, z wynikiem 34,4 proc. Wygląda na to, że tyle mniej więcej wynosi procentowo poparcie tzw. żelaznego elektoratu PiS-u, bo wynik na przestrzeni trzech miesięcy praktycznie się utrzymał (w marcu 34,3 proc.). Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska, na którą zagłosować planuje 29,1 proc. respondentów. Tu wzrost poparcia jest wyraźny (w marcu 26,4 proc.).

Prawdziwym zaskoczeniem może być wynik, który uzyskała Konfederacja. Z sondażu wynika, że na skrajnie prawicowe ugrupowanie planuje zagłosować 13,4 proc. ankietowanych, gdzie w marcu deklarowało to zaledwie 7,4 proc. Poparcie może wskazywać na to, że do ugrupowania odpływają osoby, które rozważały głosowanie na PiS, ale mogą nie być zadowolone z pracy aktualnego rządu.

Sondaż ostrzeżeniem dla Hołowni i PSL

Poza podium znalazły się dwa ugrupowania, które mogą liczyć na wejście do Sejmu. To koalicja pod nazwą Trzecia Droga, czyli PSL z Polską 2050 Hołowni oraz Nowa Lewica.

Sondaż . Donald Tusk skraca dystans do Jarosława Kaczyńskiego

Tuż przed marszem 4 czerwca ukazało się inne badanie opinii publicznej. Gdyby wybory odbyły się w niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 32,8 proc. Polek i Polaków. To wzrost o 0,5 p.p. względem ostatniego badania United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.

Na Koalicję Obywatelską swój głos chce oddać 27,2 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,5 p.p. Jak można zauważyć, Donald Tusk skraca dystans do Jarosława Kaczyńskiego. Dzieli ich już bowiem tylko 6 p.p.