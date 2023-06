Dlaczego koty niszczą meble? Jest 5 powodów. Da się temu zapobiec!

Co zrobić, gdy kot drapie meble? Wcale nie musisz "używać" pogodzenia się z losem. Oto 5 możliwych powodów, przez które mruczek niszczy twój dobytek, a także sposoby, które mogą temu zapobiec.

Niektórzy uważają, że koty drapią złośliwie. Nie jest to prawda fot. 123rf.com

Pamiętaj, że oduczanie kota drapania mebli, jeśli odruch ten jest mocno utrwalony, może zająć sporo czasu, ale warto się starać. Przede wszystkim jednak powinieneś zastanowić się, dlaczego kot to robi – niekiedy może chodzić o stres lub brak odpowiednich drapaków.

1. Drapanie i ostrzenie pazurów

Koty drapią różne powierzchnie, w tym meble, aby utrzymać odpowiednią długość swoich pazurów. Drapanie pomaga usuwać martwy materiał biologiczny z pazurów i pozwala kotom je naostrzyć. Jeśli mruczek nie ma odpowiednich miejsc do drapania, swoją uwagę może skierować na meble – najczęściej na oparcia kanap i krzeseł.

Rozwiązanie: Kotu należy dostarczyć specjalne drapaki – stojące lub do drapania na leżąco. Jedne koty wolą drapaki kartonowe inne owinięte specjalnym sznurkiem. Najlepiej ustawić je w miejscach, w których kot najchętniej się bawi lub wypoczywa. To może odwrócić jego uwagę od mebli – dodatkowo można nagradzać kota zawsze, gdy drapie drapak.

2. Znaczenie terytorium

Koty nie drapią nowej kanapy, bo są złośliwe, a po to, by ją oznaczyć – koty zostawiają na drapanej powierzchni swoje feromony. Mruczki poprzez drapanie i zostawianie śladów pazurów komunikują innym zwierzętom swoją obecność. Mogą robić to nawet, jeśli w domu nie ma innych kotów, by zapobiec ewentualnym konfliktom i czuć się bezpieczniej.

Rozwiązanie: Jeśli właśnie kupiłeś nowy mebel, pogłaszcz kota po policzkach przez cienką rękawiczkę lub ściereczkę, a następnie wetrzyj zapach kota w kanapę. Jest szansa, że czując swój zapach na kanapie, kot nie będzie chciał jej drapać. Jeżeli zaczął to robić, dokładnie wyczyść to miejsce, żeby nie przywykł. W pobliżu kanapy ustaw drapak.

4. Nuda i nadmiar energii

Koty, zwłaszcza młode, uwielbiają się bawić. Gdy są znudzone lub mają nadmiar energii, mogą niszczyć meble, rozładowując w ten sposób nadmiar energii lub napięcie. Ich "ofiarą" mogą padać firanki, kanapy, fotele, dywany. Na szczęście przy odrobinie konsekwencji da się temu zapobiec, zarazem uszczęśliwiając swojego mruczka.

Rozwiązanie: Zapewnij kotu odpowiednią ilość aktywności i zabawę. Kup mu zabawki interaktywne, baw się z nim w ukrywanie przysmaków i polowanie – dobrym pomysłem są zabawki z kocimiętką. Pamiętaj, że regularna aktywność fizyczna może pomóc w rozładowaniu nadmiaru energii kota i wzmocnić waszą więź.

5. Stres lub niepokój

Koty mogą drapać meble w odpowiedzi na stresujące sytuacje lub niespodziewane zmiany, takie jak wprowadzenie do domu kolejnego zwierzęcia, przeprowadzka, nadgodziny, częste wyjazdy. Zwierzę może drapać meble z powodu emocji, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić. W takiej sytuacji nie wolno go karcić ani krzyczeć – to pogorszy sprawę.

Rozwiązanie: W przypadku podejrzeń, że kot drapie meble z powodu zdenerwowania lub stresu, należy zapewnić mu bezpieczną kryjówkę oraz dostęp do stanowiska na wysokości, z którego będzie mógł spokojnie obserwować otoczenie. Można też rozpylić w domu uspokajające feromony, a także skontaktować się z weterynarzem lub behawiorystą.

